Dilan Polat'ın İntihar Girişimi İddiasına Eşi Engin Polat'tan İlk Açıklama

Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde bulunduğu açıklanan Dilan Polat, yaptığı paylaşımlarla bu iddiaları reddetmiş ve kendisine iftira atıldığını söylemişti. Bu sabah ise çocuklarını çok sevdiğini belirten bir paylaşımla takipçilerini korkutmuştu.

Dilan Polat'ın paylaşımlarının üzerinden henüz çok geçmeden Adem Metan, X hesabından Polat'ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderek intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.