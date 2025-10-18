onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dilan Polat'ın İntihar Girişimi İddiasına Eşi Engin Polat'tan İlk Açıklama

Dilan Polat'ın İntihar Girişimi İddiasına Eşi Engin Polat'tan İlk Açıklama

Dilan Polat Engin Polat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.10.2025 - 14:33

Adem Metan, Dilan Polat'ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderek intihar girişiminde bulunduğunu iddia etmişti. Engin Polat, Dilan Polat hakkında çıkan intihar iddialarına yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasında Dilan Polat'ın test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasında Dilan Polat'ın test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde bulunduğu açıklanan Dilan Polat, yaptığı paylaşımlarla bu iddiaları reddetmiş ve kendisine iftira atıldığını söylemişti. Bu sabah ise çocuklarını çok sevdiğini belirten bir paylaşımla takipçilerini korkutmuştu.

Dilan Polat'ın paylaşımlarının üzerinden henüz çok geçmeden Adem Metan, X hesabından Polat'ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderek intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Detaylardan burada bahsettik:

Engin Polat, Dilan Polat'ın intihar ettiği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Engin Polat, Dilan Polat'ın intihar ettiği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Engin Polat, eşi Dilan'ın ifade tutanağını paylaşarak 'Ablasına giderken panik atak geçirip trafik ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı, olay bu.' yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın