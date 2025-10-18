onedio
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Dilan Polat'tan Korkutan Paylaşım

Dilan Polat
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.10.2025 - 12:52

19 ünlü isme yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında Dilan Polat'ın kan ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmıştı. Test sonuçlarını kesin bir dille reddeden Dilan Polat, bu defa Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Çocukları Milan Efe ve Nilda'ya veda ettiği düşünülen bir paylaşım yapan Dilan Polat, takipçilerini korkuttu.

17 Ekim Cuma günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunun test sonuçları açıklandı.

Kan ve saç örnekleri alınan 19 ünlü isim arasında yer alan Dilan Polat'ın test sonucu pozitif çıktı. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat çıkan haberlerin 'iftira' olduğunu ve hakkını helal etmediğini söyledi.

Dilan Polat'ın açıklamasını buraya bırakalım:

Dilan Polat şimdi de Instagram'da yaptığı paylaşımıyla gündem oldu.

Polat, çocukları Milan Efe ve Nilda'ya veda ettiği düşünülen bir paylaşım yaptı. Paylaşımında 'Nilda ve Milan Efe sizi çok seviyorum.' ifadelerine yer verdi. Dilan Polat hemen ardından paylaşımını sildi.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
