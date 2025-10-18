onedio
Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında İlaç Etken Maddesine Rastlanan Ünlüler Açıklanınca Gülben Ergen Tepki Verdi!

Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında İlaç Etken Maddesine Rastlanan Ünlüler Açıklanınca Gülben Ergen Tepki Verdi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.10.2025 - 12:07

19 ünlünün uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örnekleri alınmıştı. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sonuçlar açıklandı. Gülben Ergen ise sonuçların açıklanmasıyla birlikte bir duruma dikkat çekmek istedi. Hangi ünlünün ilaç kullandığının açıklanmasını doğru bulmadığını ifade etti. X hesabından yaptığı paylaşıma yorumlar da gecikmedi. Kimi Ergen’e hak verdi, kimi ise “zaten tüm özelinizi biliyoruz” dedi.

19 ünlü ismin verdiği kan ve saç örneklerinin sonucu merakla bekleniyordu.

19 ünlü ismin verdiği kan ve saç örneklerinin sonucu merakla bekleniyordu.

Kimi basın açıklaması yaparak kendini ifade etmiş, kimi sosyal medya paylaşımlarıyla duruma açıklık getirmiş, kimi ise sessiz kalmayı seçmişti. O isimler Dilan Polat, Talu kardeşler, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım, Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun, Ziynet Sali, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise ve Özge Özpirinçci’ydi.

Sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz. 👇

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Gülben Ergen’den de yaşananlara dair yorum gecikmedi.

“Hangi sanatçının yeşil reçete ilaç kullandığını neden milyonlar biliyor? Neden insanların bu kadar özelini kamuoyuna açıklıyorlar? Neden ünlü ya da gözününde olmak yargılanmak sebebi? Onların canı, aileleri, hayatlarında değerleri yok mu? Farklı mesleklerde olan herkese bu yapılabilir mi?”

Kısa sürede gündeme gelen yorum karşısında X kullanıcıları arasından Gülben Ergen’in düşüncelerine katılanlar da oldu katılmayanlar da.

İşte birkaç yorum👇

Yorum Yazın