Uyuşturucu Operasyonu Kapsamında İlaç Etken Maddesine Rastlanan Ünlüler Açıklanınca Gülben Ergen Tepki Verdi!

“Hangi sanatçının yeşil reçete ilaç kullandığını neden milyonlar biliyor? Neden insanların bu kadar özelini kamuoyuna açıklıyorlar? Neden ünlü ya da gözününde olmak yargılanmak sebebi? Onların canı, aileleri, hayatlarında değerleri yok mu? Farklı mesleklerde olan herkese bu yapılabilir mi?”

Kısa sürede gündeme gelen yorum karşısında X kullanıcıları arasından Gülben Ergen’in düşüncelerine katılanlar da oldu katılmayanlar da.