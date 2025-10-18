Ünlüler Akın Etti: Değerli Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nu Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadılar

16 Ekim günü hayatını kaybeden Arif Erkin Güzelbeyoğlu tüm Türkiye’yi vefat haberiyle derinden sarstı. Yabancı Damat dizisinin Memik Dede’si Arif Erkin’i kendi ailemizden bir büyüğümüz olarak benimsemiştik. Bugün ise veda ve cenaze töreni gerçekleşiyor. Değerli sanatçıyı son yolculuğunda ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Mahsun Kırmızıgül, Suna Selen, Meral Çetinkaya, Cihat Tamer, Binnur Kaya, Tülin Oral gibi isimler objektiflere yansıdı.