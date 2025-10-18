onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Akın Etti: Değerli Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nu Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadılar

Ünlüler Akın Etti: Değerli Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nu Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadılar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.10.2025 - 14:19

16 Ekim günü hayatını kaybeden Arif Erkin Güzelbeyoğlu tüm Türkiye’yi vefat haberiyle derinden sarstı. Yabancı Damat dizisinin Memik Dede’si Arif Erkin’i kendi ailemizden bir büyüğümüz olarak benimsemiştik. Bugün ise veda ve cenaze töreni gerçekleşiyor. Değerli sanatçıyı son yolculuğunda ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Mahsun Kırmızıgül, Suna Selen, Meral Çetinkaya, Cihat Tamer, Binnur Kaya, Tülin Oral gibi isimler objektiflere yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meral Çetinkaya ve Cihat Tamer değerli sanatçı Arif Erkin’i bu sözlerle uğurladı.

👇

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi.

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu Teşvikiye Camii'ne götürülmeden önce veda töreninde sevenlerinin sözleriyle anıldı. 

Kızı ise “Sevgili babam, seni asla unutmayacağız. Bu özel günümüzde yanımızda olduğunuz ve adını paylaştığınız için de çok teşekkür ederim' sözleriyle veda etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın