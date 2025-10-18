Ünlüler Akın Etti: Değerli Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nu Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadılar
16 Ekim günü hayatını kaybeden Arif Erkin Güzelbeyoğlu tüm Türkiye’yi vefat haberiyle derinden sarstı. Yabancı Damat dizisinin Memik Dede’si Arif Erkin’i kendi ailemizden bir büyüğümüz olarak benimsemiştik. Bugün ise veda ve cenaze töreni gerçekleşiyor. Değerli sanatçıyı son yolculuğunda ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Mahsun Kırmızıgül, Suna Selen, Meral Çetinkaya, Cihat Tamer, Binnur Kaya, Tülin Oral gibi isimler objektiflere yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meral Çetinkaya ve Cihat Tamer değerli sanatçı Arif Erkin’i bu sözlerle uğurladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde veda töreni düzenlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın