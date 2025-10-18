Son Yolculuğuna Uğurlanıyor: Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin'e Veda Töreni Düzenlendi
Yabancı Damat dizisinde Memik Dede karakteriyle tanıdığımız usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim günü hayatını kaybetti. Cenaze töreni düzenlenen Arif Erkin, Teşvikiye Camii'ne götürülmeden veda töreniyle anıldı. Arif Erkin'in kızının veda konuşması herkesi duygulandırdı.
Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan Arif Erkin Güzelbeyoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, törende babasına şu sözlerle veda etti:
