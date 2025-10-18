onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Son Yolculuğuna Uğurlanıyor: Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin'e Veda Töreni Düzenlendi

Son Yolculuğuna Uğurlanıyor: Yabancı Damat'ın Memik Dede'si Arif Erkin'e Veda Töreni Düzenlendi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.10.2025 - 13:33

Yabancı Damat dizisinde Memik Dede karakteriyle tanıdığımız usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim günü hayatını kaybetti. Cenaze töreni düzenlenen Arif Erkin, Teşvikiye Camii'ne götürülmeden veda töreniyle anıldı. Arif Erkin'in kızının veda konuşması herkesi duygulandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan Arif Erkin Güzelbeyoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan Arif Erkin Güzelbeyoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

16 Ekim günü hayatını kaybeden Arif Erkin için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Törene, Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, oyuncu Suna Selen ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, törende babasına şu sözlerle veda etti:

Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun kızı Ayşe Güzelbeyoğlu, törende babasına şu sözlerle veda etti:

 “Sevgili babam Arif Erkin sadece benim babam değil, Türkiye’nin saygı duyduğu değerli bir sanatçıydı. Çok bilgili bir müzisyen, iyi bir oyuncu, iyi bir mimar, dürüstlüğüyle tanınan bir bürokrattı. O sadece bir baba değil, aynı zamanda güvenilir bir dost, bilgili bir yol gösterici ve gerçek bir hayvanseverdi. Arif Erkin’in bize en büyük hediyesi, hayata ve bizlere karşı olan sonsuz sevgisi ve sinemaya, müziğe, tiyatroya olan bitmeyen katkıları oldu. Onun mirası sadece anılarımızda değil, hepinizin hayatına kattığı başyapıtlarda yaşayacak. Bugün onun yokluğunun hüznünü yaşarken, aynı zamanda onun dolu dolu geçen hayatı için şükrediyorum. Birlikte geçirdiğimiz her an, paylaştığımız her kahkaha, onun sevgisiyle dokunduğu her hayat bizim için değerli bir hazinedir. Sevgili babam, seni asla unutmayacağız. Bu özel günümüzde yanımızda olduğunuz ve adını paylaştığınız için de çok teşekkür ederim' 

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın