Dilan Polat'ın İntihar Girişiminde Bulunduğu İddia Edildi
Ünlü isimlere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında Dilan Polat'ın saç ve kan örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı. Adem Metan'ın haberine göre Dilan Polat, intihar etmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geldi. Dilan Polat, eşi Engin Polat tarafından ikna edilerek köprüden indirildi.
KAYNAK: Adem Metan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uyuşturucu operasyonu kapsamında saç ve kan örnekleri alınan Dilan Polat'ın test sonuçları pozitif çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adem Metan, X hesabından yaptığı paylaşımla Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın