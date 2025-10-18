onedio
Dilan Polat'ın İntihar Girişiminde Bulunduğu İddia Edildi

Esra Demirci
18.10.2025 - 13:38

Ünlü isimlere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında Dilan Polat'ın saç ve kan örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandı. Adem Metan'ın haberine göre Dilan Polat, intihar etmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geldi. Dilan Polat, eşi Engin Polat tarafından ikna edilerek köprüden indirildi.

KAYNAK: Adem Metan

Uyuşturucu operasyonu kapsamında saç ve kan örnekleri alınan Dilan Polat'ın test sonuçları pozitif çıkmıştı.

8 Ekim günü yapılan uyuşturucu operasyonu sonrasında 19 ünlü isimden 8'inin verdiği örneklerde uyuşturucu maddeye rastlandı. Bunlardan biri de Dilan Polat oldu.

Dilan Polat, açıklanan sonuçların hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak iftiraya uğradığını belirtmişti. Bu sabah ise çocukları Milan Efe ve Nilda'ya veda ettiği düşünülen korkutan bir paylaşımla gündem olmuştu. 

Adem Metan, Dilan Polat'ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderek intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Dilan Polat'ın ilk açıklaması:

Ayrıca Dilan Polat korkutan bir paylaşım yapmıştı:

Adem Metan, X hesabından yaptığı paylaşımla Dilan Polat'ın intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Dilan Polat evden intihar etmek amacıyla ayrılıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde atlamak için korkuluklara çıktığı sırada, polis ekipleri ve Engin Polat olay yerine geliyor.

Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Dilan Polat köprüden indirilerek kurtarılıyor.

