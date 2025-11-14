onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Gümbür Gümbür Geliyor: Acun Ilıcalı, Yeni Sezona Dair Detayları Paylaştı

Survivor Gümbür Gümbür Geliyor: Acun Ilıcalı, Yeni Sezona Dair Detayları Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.11.2025 - 10:44

Survivor 2026 için heyecan giderek tırmanıyor! Bu yıl uzun zaman sonra yeniden “Ünlüler - All Star” formatına dönen yarışma, Acun Ilıcalı’nın açıklamalarıyla şimdiden gündemi salladı. Ilıcalı, kadro için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyleyerek “bir voleybol efsanesiyle anlaşma yaptık” notunu da düşerek merakı daha da artırdı.

İşte detaylar!

Kaynak: TV100

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor dünyasında geri sayım devam ediyor.

Survivor dünyasında geri sayım devam ediyor.

2026 sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Acun Ilıcalı’dan gelen açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. All Star ve Ünlüler karışımı formatıyla geri dönen yarışma, şimdiden “Son yılların en güçlü Survivor kadrosu geliyor” yorumlarını beraberinde getiriyor.

Survivor 2026 kadrosundan bazı isimler netleşmiş durumda. Şimdiye kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhan Onat yarışmada yer alacağı kesinleşen ünlüler oldu.

Son olarak Acun Ilıcalı'dan yarışmaya dair yeni heyecanlandıran açıklama geldi:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın