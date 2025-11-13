onedio
Bir Türk, Breaking Bad’in İkonik Evini Ziyaret Edip Satış Fiyatını Paylaştı!

Gülistan Başköy
13.11.2025 - 16:27 Son Güncelleme: 13.11.2025 - 17:52

Gelmiş geçmiş en iyi diziler arasında gösterilen Breaking Bad’in çekildiği ev bu kez bir Türk gezgin sayesinde yeniden gündeme geldi. New Mexico tatilinde ikonik evi ziyaret eden genç, ev sahibinin artık turist akınından bıktığını ve evi satışa çıkardığını söyledi. Üstelik fiyatını da paylaştı.

Gelin o videonun detaylarına birlikte bakalım…

Buradan izleyebilirsiniz:

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Breaking Bad, yıllar sonra bile hayranlarını kendine çekmeye devam ediyor.

Dizinin en ikonik noktalarından biri olan Walter White’ın yaşadığı ev, bu kez bir Türk gezginin videosuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. New Mexico’da tatil yapan Türk genç, efsanevi evi ziyaret edip evin satışa çıkarıldığını paylaştı. Ayrıca satıştaki evin fiyatını da yayınladı.

Berke Ata

yerse Sazan Avi. 🤑