Bir Türk, Breaking Bad’in İkonik Evini Ziyaret Edip Satış Fiyatını Paylaştı!

Gelmiş geçmiş en iyi diziler arasında gösterilen Breaking Bad’in çekildiği ev bu kez bir Türk gezgin sayesinde yeniden gündeme geldi. New Mexico tatilinde ikonik evi ziyaret eden genç, ev sahibinin artık turist akınından bıktığını ve evi satışa çıkardığını söyledi. Üstelik fiyatını da paylaştı.
Gelin o videonun detaylarına birlikte bakalım…
Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Breaking Bad, yıllar sonra bile hayranlarını kendine çekmeye devam ediyor.
