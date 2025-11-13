Yumurtanın Üzerindeki O Beyaz Şey Aslında Ne? Uzman Diyetisyen "Sakın Atmayın" Diyerek Uyardı!

Ancak yumurtayı kırdığımız anda sarının kenarında beliren o beyaz, ipliksi yapı yıllardır merak konusu. Uzman Diyetisyen, yumurtanın içindeki o beyaz yapının adının halaza (chalaza) olduğunu açıkladı. Bu terim ilk kez duyanları şaşırtırken, gerçeğin aslında oldukça basit olduğu belirtildi. Diyetisyenin açıklaması şöyle:

'Halaza, yumurta sarısını kabuğun ortasında sabit tutan doğal bir “bağ dokusu” gibidir.

Bir tür protein lifi ve tamamen yenilebilir.

❌ Ne bozulma belirtisi

❌ Ne bakteri

❌ Ne de temizlenmemişlik göstergesi

Aksine:

✅ Taze yumurtalarda daha belirgin olur

✅ Yumurta işlendiğinde (özellikle yıkandığında) bu yapı zayıflar

✅ Vücuda destek olan aminoasit içerir

✅ Kolajen benzeri yapısıyla doğal protein kaynağıdır

Yani bu küçük beyaz ipliği çöpe atanlar… yıllardır tazeliği ve proteini çöpe atıyor olabilir.'