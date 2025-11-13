onedio
Yumurtanın Üzerindeki O Beyaz Şey Aslında Ne? Uzman Diyetisyen "Sakın Atmayın" Diyerek Uyardı!

Gülistan Başköy
13.11.2025 - 13:14

Yumurta mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden ama kırdığımızda içinden çıkan o beyaz ipliksi yapı çoğumuzun kafasını karıştırıyor. Uzman diyetisyen, yumurtanın içindeki bu gizemli beyaz yapının ne olduğunu ve neden asla çöpe atılmaması gerektiğini anlattı. 

Gelin, yıllardır yanlış bildiğimiz bu detayı birlikte öğrenelim…

Kaynak

Yumurta, hem besleyici hem de kolay ulaşılabilir bir besin.

Ancak yumurtayı kırdığımız anda sarının kenarında beliren o beyaz, ipliksi yapı yıllardır merak konusu. Uzman Diyetisyen, yumurtanın içindeki o beyaz yapının adının halaza (chalaza) olduğunu açıkladı. Bu terim ilk kez duyanları şaşırtırken, gerçeğin aslında oldukça basit olduğu belirtildi. Diyetisyenin açıklaması şöyle:

'Halaza, yumurta sarısını kabuğun ortasında sabit tutan doğal bir “bağ dokusu” gibidir.

Bir tür protein lifi ve tamamen yenilebilir.

❌ Ne bozulma belirtisi

❌ Ne bakteri

❌ Ne de temizlenmemişlik göstergesi

Aksine:

✅ Taze yumurtalarda daha belirgin olur

✅ Yumurta işlendiğinde (özellikle yıkandığında) bu yapı zayıflar

✅ Vücuda destek olan aminoasit içerir

✅ Kolajen benzeri yapısıyla doğal protein kaynağıdır

Yani bu küçük beyaz ipliği çöpe atanlar… yıllardır tazeliği ve proteini çöpe atıyor olabilir.'

