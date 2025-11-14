Sıralama Altüst Oldu, Diziler Olmayınca Zirve El Değiştirdi: 13 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Geldi
13 Kasım 2025 Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Dizilerin yayınlanmadığı milli yas gününde sıralama adeta altüst oldu. İzleyiciler “Bugün en çok izlenen ne oldu?” sorusunu aratırken, zirvenin sahibi bu kez şaşırttı.
Gelin, 13 Kasım Perşembe reyting listesine birlikte bakalım…
Kaynak: Fısıldayan Adam
13 Kasım 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları belli oldu!
ATV’nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Kasım'da zirveyi kaptı.
Akşam kuşağına gelindiğinde ise dizi yayınlanmamasına rağmen reyting yarışının hız kesmediği görüldü.
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin tekrar bölümü ABC'de 3.20 alarak günü altıncı sırada tamamladı.
Show TV’nin Veliaht tekrar bölümü listenin 9.sırasında kendine yer buldu.
Çarpıntı ise ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
