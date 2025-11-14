onedio
Sıralama Altüst Oldu, Diziler Olmayınca Zirve El Değiştirdi: 13 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.11.2025 - 14:11

13 Kasım 2025 Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Dizilerin yayınlanmadığı milli yas gününde sıralama adeta altüst oldu. İzleyiciler “Bugün en çok izlenen ne oldu?” sorusunu aratırken, zirvenin sahibi bu kez şaşırttı.

Gelin, 13 Kasım Perşembe reyting listesine birlikte bakalım…

Kaynak: Fısıldayan Adam

13 Kasım 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları belli oldu!

Milli yas nedeniyle değişen yayın akışı, reyting sıralamasını tamamen değiştirdi. Dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi, sabah ve akşam kuşaklarındaki yapımların rekabetini kızıştırdı. Özellikle Müge Anlı ile Tatlı Sert, MasterChef Türkiye ve Esra Erol’da gibi güçlü gündüz kuşağı programları listeye damga vurdu.

ATV’nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Kasım'da zirveyi kaptı.

Program, Total kategorisinde 5.21 reyting alarak günün açık ara birincisi oldu.

Listenin ikinci sırasında MasterChef Türkiye yer alırken, üçüncü sırada yine ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da yer aldı.

Akşam kuşağına gelindiğinde ise dizi yayınlanmamasına rağmen reyting yarışının hız kesmediği görüldü.

Kim Milyoner Olmak İster 3.53 reyting alarak ilk 5’e girmeyi başardı. NOW TV Ana Haber- Selçuk Tepeli’nin sunduğu program 3.44 reytingle beşinci sıraya yerleşti.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin tekrar bölümü ABC'de 3.20 alarak günü altıncı sırada tamamladı.

  • Total'de 4,04

  • AB'de 2,15

  • ABC'de 3,20

Show TV’nin Veliaht tekrar bölümü listenin 9.sırasında kendine yer buldu.

  • Total'de 2,41

  • AB'de 1,81

  • ABC'de 2,51

Çarpıntı ise ilk 10'a girmeyi başaramadı.

  • Total'de 1,76

  • AB'de 0,93

  • ABC'de 1,36

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
