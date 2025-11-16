RTÜK Araştırdı! Türkiye'de Günlük TV İzleme Süresi Belli Oldu: En Çok Ne İzleniyor Belli Oldu!
RTÜK, Türkiye'de günlük televizyon izlenme süresiyle ilgili bir araştırma yaptı. RTÜK’ün Medyametre 2024 araştırması, en çok izlenen program türünü ve yaş gruplarının neleri izlediğini de ortaya koydu. Araştırmaya göre 65 yaş ve üstü izleyiciler, günlük ortalama 5 saat 16 dakika televizyon izliyor.
RTÜK tarafından yapılan Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması 2024'e göre, Türkiye'de günlük televizyon izlenme süresi belli oldu.
Türkiye'de günlük ortalama 3 Saat 43 Dakika televizyon izleniyor.
Dizileri en çok 55-64 yaş arası izliyor
