RTÜK Araştırdı! Türkiye'de Günlük TV İzleme Süresi Belli Oldu: En Çok Ne İzleniyor Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.11.2025 - 22:52

RTÜK, Türkiye'de günlük televizyon izlenme süresiyle ilgili bir araştırma yaptı. RTÜK’ün Medyametre 2024 araştırması, en çok izlenen program türünü ve yaş gruplarının neleri izlediğini de ortaya koydu. Araştırmaya göre 65 yaş ve üstü izleyiciler, günlük ortalama 5 saat 16 dakika televizyon izliyor.

RTÜK tarafından yapılan Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması 2024'e göre, Türkiye'de günlük televizyon izlenme süresi belli oldu.

Yapılan araştırma, günlük ekran süresini ortaya koydu. Araştırmaya göre, haber almada en güvenilir kaynak yüzde 91,9 ile televizyon oldu. elevizyonu, yüzde 77,8 ile sosyal medya ve yüzde 73,7 ile internet haber siteleri takip etti.

Türkiye'de günlük ortalama 3 Saat 43 Dakika televizyon izleniyor.

Türkiye genelinde günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika olarak belirlendi ancak bu süre 65 yaş ve üzeri grupta 5 saat 16 dakika. Araştırmada kadınların günlük ortalama televizyon izleme süresi 4 saat 2 dakika, erkeklerin ise 3 saat 25 dakika olarak hesaplandı.

En çok takip edilen programlar arasında haberler yüzde 89 iken, dizi ve filmler yüzde 85,7, yarışma programları yüzde 64, belgeseller ise yüzde 45,4 olarak sıralandı. Dizi ve film izleme oranı kadınlarda yüzde 92,2, erkeklerde yüzde 79, en çok izleyen yaş grubu yüzde 90,4 ile 55-64 yaş oldu.

Dizileri en çok 55-64 yaş arası izliyor

Kadınların yüzde 92,2’si, erkeklerin ise yüzde 79’u dizi ve film izlemeyi tercih ediyor. Dizi ve filmleri en fazla izleyen yaş grubu yüzde 90,4 ile 55-64 yaş oldu.

Araştırmada sosyal medya kullanım süresinde artış görüldü. 15-24 yaş grubunun sosyal medyayı günlük ortalamanın üzerinde kullandıkları belirlenerek 4 saat 5 dakika kullandığı tespit edildi. Sosyal medyayı her gün kullananların oranı yüzde 69,1 olurken, günlük ortalama kullanım süresi 3 saat 12 dakika olarak belirlendi. Ayrıca, katılımcıların sahip olduğu cihazlar arasında cep telefonu yüzde 99 ile ilk sırada yer aldı. Katılımcıların yüzde 82,5’i her gün internete bağlanırken, televizyon yayınlarını her gün izleyenlerin oranı yüzde 69,6 oldu. İsteğe bağlı yayın platformlarını her gün takip edenlerin oranı yüzde 16,5, radyo ve dijital müzik yayınlarını dinleyenlerin oranı ise yüzde 10,4 olarak kaydedildi.

