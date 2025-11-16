RTÜK Araştırdı! Türkiye'de Günlük TV İzleme Süresi Belli Oldu: En Çok Ne İzleniyor Belli Oldu!

Türkiye genelinde günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 43 dakika olarak belirlendi ancak bu süre 65 yaş ve üzeri grupta 5 saat 16 dakika. Araştırmada kadınların günlük ortalama televizyon izleme süresi 4 saat 2 dakika, erkeklerin ise 3 saat 25 dakika olarak hesaplandı.

En çok takip edilen programlar arasında haberler yüzde 89 iken, dizi ve filmler yüzde 85,7, yarışma programları yüzde 64, belgeseller ise yüzde 45,4 olarak sıralandı. Dizi ve film izleme oranı kadınlarda yüzde 92,2, erkeklerde yüzde 79, en çok izleyen yaş grubu yüzde 90,4 ile 55-64 yaş oldu.