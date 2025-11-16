onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.11.2025 - 20:00

Canınınz mı sıkkın? Hemen X goygoyseverleri bu hafta neler diyerek kahkaha tufanı yaratmış diye bir gözden geçirin. Her konuyu goygoy malzemesi yapabilen mizahşörlerin, TV dünyasıyla ilgili söylediklerini de sakın es geçmeyin! Bakalım mizahşörler bu hafta dizilerden programlara TV dünyasıyla ilgili neleri goygoya dökmüş?

Şimdiden bol kahkahalar!

Bazı akrabalar için gerekli bir hamle:

twitter.com

Kesinlikle Oruç atmış gibi görünüyor.

twitter.com

Küçükken yaşamayan yoktur 😅

twitter.com

İyi bir öneri gibi görünüyor

twitter.com

Buna hala alınıyoruz mlsf

Değerlendirmeye alınmalı.

twitter.com

Belliydi intikamını alacağı Şehzade Mustafa'nın

twitter.com

E çok iyi plan!

twitter.com

İnanılmaz biri inanılmaz

twitter.com

🥹

twitter.com
Deniz Kanada'daki hayatını hatırlasa neler yaşanırdı bilemiyorum.

twitter.com

Yorum yok diyelim...

twitter.com

Kaya en komik amca olabilir

twitter.com

Haftaya görüşmek üzere 👋

twitter.com

