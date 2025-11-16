Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Canınınz mı sıkkın? Hemen X goygoyseverleri bu hafta neler diyerek kahkaha tufanı yaratmış diye bir gözden geçirin. Her konuyu goygoy malzemesi yapabilen mizahşörlerin, TV dünyasıyla ilgili söylediklerini de sakın es geçmeyin! Bakalım mizahşörler bu hafta dizilerden programlara TV dünyasıyla ilgili neleri goygoya dökmüş?
Şimdiden bol kahkahalar!
Bazı akrabalar için gerekli bir hamle:
Kesinlikle Oruç atmış gibi görünüyor.
Küçükken yaşamayan yoktur 😅
İyi bir öneri gibi görünüyor
Buna hala alınıyoruz mlsf
Değerlendirmeye alınmalı.
Belliydi intikamını alacağı Şehzade Mustafa'nın
E çok iyi plan!
İnanılmaz biri inanılmaz
🥹
Deniz Kanada'daki hayatını hatırlasa neler yaşanırdı bilemiyorum.
Yorum yok diyelim...
Kaya en komik amca olabilir
Haftaya görüşmek üzere 👋
