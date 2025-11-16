Dikkat Çeken Fark: Türk Dizi Partnerlerinden Hangisi Bölüm Başı Daha Fazla Ücret Alıyor?
Kaynak: https://youtube.com/shorts/04sVqKzVh_...
Bu sezon başında, başlayacak dizilerden önce partnerlerin arasındaki yaş farkı konuşulmuştu bildiğiniz üzere. Erkek oyuncuların kendilerinden oldukça küçük yaştaki oyuncularla partner olması tepki çekmiş, kendileri ile aynı yaştaki kadınlara daha ileriki yaşlarındaki karakterlerin oynatılması tepki çekmişti. En az yaş farkı kadar, bölüm başı aldıkları ücret arasında da uçurum olduğu görüldü.
Onedio Youtube kanalında gerçekleştirilen 'Türk dizi partnerlerinden kim daha çok kazanıyor' konulu tahmin yarışması, dikkat çeken bir gerçeği ortaya koydu.
Buradan izleyebilirsiniz;
Bölüm ücretleri arasında uçurum var.
