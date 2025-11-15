Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi Temsil Eden Ceren Arslan Hürrem Sultan İlhamlı Kostümünü Paylaştı

Bildiğiniz üzere Miss Universe yarışmasının birinincisinin belli olmasına sayılı günler kaldı. Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan bu süreçte yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Hem kendisi, hem tavrı ve duruşu oldukça beğenilen Ceren Aslan pek çok kişinin desteğini aldı.10 Kasım günü sahneye Atatürk posteri ile çıkan Türkiye güzelimizin bu hareketi de taktir topladı. Tayland'da düzenlenen olan yarışmanın kamp sürecinden paylaşımlar yapan Arslan son olarak gidiği bir kostümü paylaştı.

Muhteşem Yüzyıl müziği ve “Hürrem vibes only” notuyla paylaştığı video beğeni topladı. Dizide Hürrem Sultan'ın giydiği kostümlerden ilham alan mini elbise ise ayrıca beğenildi.