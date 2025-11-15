onedio
Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi Temsil Eden Ceren Arslan Hürrem Sultan İlhamlı Kostümünü Paylaştı

Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi Temsil Eden Ceren Arslan Hürrem Sultan İlhamlı Kostümünü Paylaştı

15.11.2025 - 21:44 Son Güncelleme: 15.11.2025 - 22:03

Bildiğiniz üzere Miss Universe yarışmasının birinincisinin belli olmasına sayılı günler kaldı. Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan bu süreçte yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Hem kendisi, hem tavrı ve duruşu oldukça beğenilen Ceren Aslan pek çok kişinin desteğini aldı.10 Kasım günü sahneye Atatürk posteri ile çıkan Türkiye güzelimizin bu hareketi de taktir topladı. Tayland'da düzenlenen olan yarışmanın kamp sürecinden paylaşımlar yapan Arslan son olarak gidiği bir kostümü paylaştı. 

Muhteşem Yüzyıl müziği ve “Hürrem vibes only” notuyla paylaştığı video beğeni topladı. Dizide Hürrem Sultan'ın giydiği kostümlerden ilham alan mini elbise ise ayrıca beğenildi.

Demet Akalın'dan tam destek.

Ceren Arslan’ın Miss Universe sürecinde kendi imkanlarıyla hazırlık yaptığı, özel bir makyöz ve saç artistinin bulunmadığı öğrenilmişti. Bunu duyan Demet Akalın, arkadaşlarına seslendi ve eğer Ceren Arslan'ın yanına gitmek isterlerse masraflarını karşılayacağını dile getirmişti. Türkiye Güzeli İdil Bilgen’e demediğini bırakmayan Demet Akalın, Ceren Aslan için “İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!” dedi.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
