onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oktay Kaynarca'dan Saçının Protez Olduğunu İddia Eden Kullanıcıya Ağır Cevap!

Oktay Kaynarca'dan Saçının Protez Olduğunu İddia Eden Kullanıcıya Ağır Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.11.2025 - 17:51

Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır rolüyle hayatımıza giren, ardından son yıllarda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve, Ben Bu Cihana Sığmazam dizileriyle konuşulan Oktay Kaynarca şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapıyor.

Yıllardır “saçı ekim mi, protez mi?” tartışmalarının ortasına bırakılan Oktay Kaynarca, sonunda dayanamayıp sosyal medyada gelen bir yoruma yanıt vermesiyle gündeme yerleşti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kurlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerle öne çıkan şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster'le ekranlarda izlediğimiz Oktay Kaynarca gündeme bir kullanıcıya verdiği yanıtla geldi.

Kurlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerle öne çıkan şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster'le ekranlarda izlediğimiz Oktay Kaynarca gündeme bir kullanıcıya verdiği yanıtla geldi.

Bir kullanıcı, Kaynarca’nın saçlarının ön kısmının protez olduğunu öne süren bir yorumda bulundu. Normalde takipçilerine çok sık cevap vermeyi tercih etmeyen Kaynarca’nın bu yorum karşısında sessiz kalmaması dikkat çekti.

Kaynarca o yorum karşısında kullanıcıya "yalancının..." şeklinde bir cevap verdi.

Kaynarca o yorum karşısında kullanıcıya "yalancının..." şeklinde bir cevap verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın