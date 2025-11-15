Oktay Kaynarca'dan Saçının Protez Olduğunu İddia Eden Kullanıcıya Ağır Cevap!
Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır rolüyle hayatımıza giren, ardından son yıllarda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve, Ben Bu Cihana Sığmazam dizileriyle konuşulan Oktay Kaynarca şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu yapıyor.
Yıllardır “saçı ekim mi, protez mi?” tartışmalarının ortasına bırakılan Oktay Kaynarca, sonunda dayanamayıp sosyal medyada gelen bir yoruma yanıt vermesiyle gündeme yerleşti.
Kurlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerle öne çıkan şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster'le ekranlarda izlediğimiz Oktay Kaynarca gündeme bir kullanıcıya verdiği yanıtla geldi.
Kaynarca o yorum karşısında kullanıcıya "yalancının..." şeklinde bir cevap verdi.
