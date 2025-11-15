onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yüzündeki Değişikliklerle Dile Düşen 51 Yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'ndan Estetik İddialarına Yanıt Geldi!

Yüzündeki Değişikliklerle Dile Düşen 51 Yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'ndan Estetik İddialarına Yanıt Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.11.2025 - 17:12

Yılların jönü Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen tek kare fotoğrafıyla bile tüm ülkenin gündemine girmeyi başarıyor. Son olarak katıldığı ödül törenindeki yüzü “botoks ve estetik” tartışmasını alevlendirmiş, sosyal medya da İmirzalıoğlu'nun son hali karşısında şaşkınlığını gizleyememişti.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ekranlara yıllar sonra iddialı bir yapımla dönen Kenan İmirzalıoğlu estetik iddialarına cevap verdi.

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/es...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kenan İmirzalıoğlu, 7 yıl sonra iddialı bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanırken, katıldığı ödül töreninde yüzündeki değişiklik göze batmış ve estetik tartışmasına yakalanmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu, 7 yıl sonra iddialı bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanırken, katıldığı ödül töreninde yüzündeki değişiklik göze batmış ve estetik tartışmasına yakalanmıştı.

Ödül töreninden önce yaz aylarında tatilde denizden çıkarken çekilen görüntülerle gündem olan Kenan İmirzalıoğlu'nun karizması kullanıcıları ikiye bölmüştü.

Şimdilerde Afra Saraçoğlu ile başrollerinde yer alacakları ABİ dizisiyle ve alacağı 4.5 milyon TL'lik bölüm başı ücretle konuşulan İmirzalıoğlu'nun partneriyle yaş tartışmaları yüzünden estetik olduğu iddiaları da manşetlere yerleşmişti.

Kenan İmirzalıoğlu daha dizi başlamadan yüzündeki değişimle estetik tartışmasının ortasına düşmüştü. Müge Dağıstanlı’nın aktardığına göre, ünlü oyuncu, ne botoks ne de dolgu yaptırdı.

Kenan İmirzalıoğlu daha dizi başlamadan yüzündeki değişimle estetik tartışmasının ortasına düşmüştü. Müge Dağıstanlı’nın aktardığına göre, ünlü oyuncu, ne botoks ne de dolgu yaptırdı.

Oyuncuların yüzlerini çok değiştiren estetik müdahalelere de pek sıcak bakmadığı öğrenilen Kenan İmirzalıoğlu'nun ödül töreninin yapıldığı 21 Ekim gecesi, basına poz verdiği platformda ters ve kırmızı tondaki ışıkların yüzüne vurduğu, bu nedenle gözlerini kısmak zorunda kaldığı, ertesi gün “botoks” ve “dolgu” başlıklı haberleri görünce ise duruma gülerek yaklaştığı öğrenildi.

 Kulis bilgilerine göre İmirzalıoğlu’nun yakın çevresine, “Maşallah diyeceklerine botokslu diyorlar” dediği öğrenilirken, Müge Dağıstanlı, o gece çekilen video ve fotoğrafların Türkiye’nin en ünlü iki estetik cerrahına gösterildiğini, doktorların da “Yüzünde kayda değer bir işlem yok”, “Mimik yaparken kaz ayakları bile belirgin, işlem uygulanmamış, ama yaşının iyisi; maşallah” yorumunu yaptığını yazdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın