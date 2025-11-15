Yüzündeki Değişikliklerle Dile Düşen 51 Yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'ndan Estetik İddialarına Yanıt Geldi!

Oyuncuların yüzlerini çok değiştiren estetik müdahalelere de pek sıcak bakmadığı öğrenilen Kenan İmirzalıoğlu'nun ödül töreninin yapıldığı 21 Ekim gecesi, basına poz verdiği platformda ters ve kırmızı tondaki ışıkların yüzüne vurduğu, bu nedenle gözlerini kısmak zorunda kaldığı, ertesi gün “botoks” ve “dolgu” başlıklı haberleri görünce ise duruma gülerek yaklaştığı öğrenildi.

Kulis bilgilerine göre İmirzalıoğlu’nun yakın çevresine, “Maşallah diyeceklerine botokslu diyorlar” dediği öğrenilirken, Müge Dağıstanlı, o gece çekilen video ve fotoğrafların Türkiye’nin en ünlü iki estetik cerrahına gösterildiğini, doktorların da “Yüzünde kayda değer bir işlem yok”, “Mimik yaparken kaz ayakları bile belirgin, işlem uygulanmamış, ama yaşının iyisi; maşallah” yorumunu yaptığını yazdı.