Yüzündeki Değişikliklerle Dile Düşen 51 Yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'ndan Estetik İddialarına Yanıt Geldi!
Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/es...
Yılların jönü Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen tek kare fotoğrafıyla bile tüm ülkenin gündemine girmeyi başarıyor. Son olarak katıldığı ödül törenindeki yüzü “botoks ve estetik” tartışmasını alevlendirmiş, sosyal medya da İmirzalıoğlu'nun son hali karşısında şaşkınlığını gizleyememişti.
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ekranlara yıllar sonra iddialı bir yapımla dönen Kenan İmirzalıoğlu estetik iddialarına cevap verdi.
Kaynak: Müge Dağıstanlı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenan İmirzalıoğlu, 7 yıl sonra iddialı bir projeyle ekrana dönmeye hazırlanırken, katıldığı ödül töreninde yüzündeki değişiklik göze batmış ve estetik tartışmasına yakalanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kenan İmirzalıoğlu daha dizi başlamadan yüzündeki değişimle estetik tartışmasının ortasına düşmüştü. Müge Dağıstanlı’nın aktardığına göre, ünlü oyuncu, ne botoks ne de dolgu yaptırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın