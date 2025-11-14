onedio
Michael Jackson'ın Kızı Paris Burnunda Uyuşturucu Kullanmaktan Açılan Üçüncü Deliği Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.11.2025 - 15:02

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, TikTok’ta paylaştığı videoda burnunda üçüncü bir delik olduğunu açıkladı. Bunun geçmişte kullandığı uyuşturucular yüzünden oluştuğunu söyledi. Yıllardır ayık olduğunu vurgulayan Paris, “Uyuşturucular hayatımı mahvetti” diyerek uyarıda bulundu.

Pop müziğin kralı olan Michael Jackson'un 3 çocuğundan biri olarak öne çıkan Paris Jackson, model ve oyuncu kimliğiyle de tanınıyor.

Yıllarca babasının gözetiminde, kameralar ve paparazzilerden korunmak için yüzü örtülü şekilde büyütülen, Michael Jackson’ın ölümünden sonra da hem aile içi miras meseleleri hem de magazinin “babadan kalan serveti yiyor” tarzı manşetleriyle sık sık gündeme gelen Paris Jackson kötü alışkanlıklarıyla da konuşuluyor.

Son olarak uyuşturucu geçmişiyle güneme gelen isim yaptığı paylaşımda burnundaki septumun ortasında ekstra bir delik olduğunu, bu yüzden nefes alırken ıslık benzeri bir ses çıktığını anlattı. Telefonunun ışığıyla burnunun içini göstererek bu deliği takipçilerine de gösterdi.

Michael Jackson'un kızı videoda bu durumun onu hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorladığını, günlük hayatını bile etkilediğini anlattı.

