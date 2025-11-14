Michael Jackson'ın Kızı Paris Burnunda Uyuşturucu Kullanmaktan Açılan Üçüncü Deliği Paylaştı!
Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, TikTok’ta paylaştığı videoda burnunda üçüncü bir delik olduğunu açıkladı. Bunun geçmişte kullandığı uyuşturucular yüzünden oluştuğunu söyledi. Yıllardır ayık olduğunu vurgulayan Paris, “Uyuşturucular hayatımı mahvetti” diyerek uyarıda bulundu.
Pop müziğin kralı olan Michael Jackson'un 3 çocuğundan biri olarak öne çıkan Paris Jackson, model ve oyuncu kimliğiyle de tanınıyor.
Michael Jackson'un kızı videoda bu durumun onu hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorladığını, günlük hayatını bile etkilediğini anlattı.
