Michael Jackson'ın Kızı Paris Burnunda Uyuşturucu Kullanmaktan Açılan Üçüncü Deliği Paylaştı!

Yıllarca babasının gözetiminde, kameralar ve paparazzilerden korunmak için yüzü örtülü şekilde büyütülen, Michael Jackson’ın ölümünden sonra da hem aile içi miras meseleleri hem de magazinin “babadan kalan serveti yiyor” tarzı manşetleriyle sık sık gündeme gelen Paris Jackson kötü alışkanlıklarıyla da konuşuluyor.

Son olarak uyuşturucu geçmişiyle güneme gelen isim yaptığı paylaşımda burnundaki septumun ortasında ekstra bir delik olduğunu, bu yüzden nefes alırken ıslık benzeri bir ses çıktığını anlattı. Telefonunun ışığıyla burnunun içini göstererek bu deliği takipçilerine de gösterdi.