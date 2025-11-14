Ünlü Sunucu Ece Vahapoğlu Kanserle Mücadele Ettiğini Açıkladı
Sunucu Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanser ile mücadele ettiğini açıkladı. İki aydır tedavi gördüğünü belirten Vahapoğlu, sağlıklı yaşam, spor, yoga ve dengeli beslenme üzerine yıllardır içerik üreten bir isim olarak, “Benim kadar sağlıklı yaşayan birinin bile başına gelebiliyor, kontrollerinizi aksatmayın” sözleriyle takipçilerine erken tanı ve düzenli kontrol çağrısı yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süredir rektum kanseri ile mücadele ettiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ece Vahapoğlu'nun paylaşımın altına düştüğü notu şöyle bırakalım.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın