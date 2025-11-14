Ünlü Sunucu Ece Vahapoğlu Kanserle Mücadele Ettiğini Açıkladı

Ece Vahapoğlu sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon üzerine içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmasının kendisi için de beklenmedik olduğunu açıkladı.

Ünlü sunucu “Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… kontrollerinizi aksatmayın” diyerek takipçilerine düzenli doktor kontrolü ve erken tanı çağrısı yaptı.