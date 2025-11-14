onedio
Ünlü Sunucu Ece Vahapoğlu Kanserle Mücadele Ettiğini Açıkladı

Ünlü Sunucu Ece Vahapoğlu Kanserle Mücadele Ettiğini Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.11.2025 - 14:05

Sunucu Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanser ile mücadele ettiğini açıkladı. İki aydır tedavi gördüğünü belirten Vahapoğlu, sağlıklı yaşam, spor, yoga ve dengeli beslenme üzerine yıllardır içerik üreten bir isim olarak, “Benim kadar sağlıklı yaşayan birinin bile başına gelebiliyor, kontrollerinizi aksatmayın” sözleriyle takipçilerine erken tanı ve düzenli kontrol çağrısı yaptı.

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süredir rektum kanseri ile mücadele ettiğini duyurdu.

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süredir rektum kanseri ile mücadele ettiğini duyurdu.

Ece Vahapoğlu sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon üzerine içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmasının kendisi için de beklenmedik olduğunu açıkladı.

Ünlü sunucu “Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… kontrollerinizi aksatmayın” diyerek takipçilerine düzenli doktor kontrolü ve erken tanı çağrısı yaptı.

Ece Vahapoğlu'nun paylaşımın altına düştüğü notu şöyle bırakalım.

Ece Vahapoğlu'nun paylaşımın altına düştüğü notu şöyle bırakalım.

'Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için – ne kadar hassas bir dönem olsa da – kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.

Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide “rektum kanseri” olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.

Çok şükür 3. kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum.

Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.

Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz.

Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle – umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için – devam edeceğim. 🌷

Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum.

Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek. 🙏🏼

Sevgiyle 🧡🫶🏻'

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
