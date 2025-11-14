onedio
Evlenip Boşanmıştı: Berk Atan'la Aşk Yaşamaya Başlayan Gönül Dağı Oyuncusu Gökçe Akyıldız Oğluyla Görüntülendi

Evlenip Boşanmıştı: Berk Atan'la Aşk Yaşamaya Başlayan Gönül Dağı Oyuncusu Gökçe Akyıldız Oğluyla Görüntülendi

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.11.2025 - 13:02

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gökçe Akyıldız cephesinde Berk Atan’la yaşadığı set aşkı konuşulurken, oyuncunun yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ömer de yeniden gündeme geldi. 2018’de dünyaya gelen Ömer Aslan’ı bugüne kadar büyük ölçüde kameralar ve magazinden uzak tutan Akyıldız oğluyla görüntülendi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

“Gönül Dağı” setinde başlayan yakınlaşma, kısa sürede magazinin yeni aşk bombasına dönüştü.

"Gönül Dağı" setinde başlayan yakınlaşma, kısa sürede magazinin yeni aşk bombasına dönüştü.

Dizide yıllardır Taner karakteriyle başrolde yer alan Berk Atan’ın, bu sezon “Avukat Leyla” rolüyle kadroya katılan Gökçe Akyıldız’la aşk yaşamaya başladı. İkilinin arkadaş grubuyla çıktıkları bir gecede yan yana görüntülenmesiyle iddialar doğrulandı. 

Setteki uyumlarını artık set dışına taşıyan ikili, sosyal medyada paylaşılan samimi kareleri ve karşılıklı beğenilerle de dikkat çekmeye başladı.

Biz de iddialar ilk çıktığında ikilinin birlikte ortaya çıkan karelerinden bahsetmiştik:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ortaya çıkan aşk haberinin ardından Gökçe Akyıldız, oğlu Ömer ile görüntülendi. Yıllar sonra Ömer'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

