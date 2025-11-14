Evlenip Boşanmıştı: Berk Atan'la Aşk Yaşamaya Başlayan Gönül Dağı Oyuncusu Gökçe Akyıldız Oğluyla Görüntülendi
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gökçe Akyıldız cephesinde Berk Atan’la yaşadığı set aşkı konuşulurken, oyuncunun yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ömer de yeniden gündeme geldi. 2018’de dünyaya gelen Ömer Aslan’ı bugüne kadar büyük ölçüde kameralar ve magazinden uzak tutan Akyıldız oğluyla görüntülendi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
“Gönül Dağı” setinde başlayan yakınlaşma, kısa sürede magazinin yeni aşk bombasına dönüştü.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ortaya çıkan aşk haberinin ardından Gökçe Akyıldız, oğlu Ömer ile görüntülendi. Yıllar sonra Ömer'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
