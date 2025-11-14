71 Yaşındaki Efsane Aktör John Travolta'nın Gençlere Taş Çıkartan Son Hali X'te Gündem Oldu!

John Travolta, sinemadaki ikonik rolleriyle olduğu kadar, 70’lerini geçmiş olmasına rağmen gençlere taş çıkartan fitliğiyle de konuşulmaya başlandı.

71 yaşındaki John Travolta’nın neredeyse 40’larında gibi görünen yüzü ve zaman zaman değişen saç görüntüsü, ‘estetik mi, peruk mu?’ tartışmalarını yeniden alevlendirdi; ancak ünlü aktör, iddialar hakkında bugüne kadar net bir açıklama yapmadı.

X’te viral olan görüntülerde, yıllar sonra yeniden gür ve geriye taranmış saçlarıyla karşımıza çıkması görenleri şaşırtırken, Travolta’yı son dönemde çoğunlukla kazıtılmış, kel imajıyla görmeye alıştığımız için, sosyal medyada “peruk mu, protez mi, saç ekimi mi?” tartışmaları alevlendi.