onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
71 Yaşındaki Efsane Aktör John Travolta'nın Gençlere Taş Çıkartan Son Hali X'te Gündem Oldu!

71 Yaşındaki Efsane Aktör John Travolta'nın Gençlere Taş Çıkartan Son Hali X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.11.2025 - 12:05

71 yaşındaki John Travolta’nın son hali, tam anlamıyla “zamana meydan okuyor” dedirtecek cinsten. Efsane aktörün X’te paylaşılan görüntüleri, kısa sürede gündeme oturdu. Bir süredir kel imajıyla dikkat çeken ismin bakımlı görünümü ve gür saçları dikkat çekti. Ünlü oyuncunun 70’ler ve 90’lardaki karizmasını hiç kaybetmemiş gibi görünmesi X kullanıcılarının da dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Yıllar boyunca Saturday Night Fever, Grease, Pulp Fiction ve Face/Off gibi sinema tarihine damga vuran yapımlarla hafızalara kazınan Travolta, şimdi de gençlere taş çıkartan görünümüyle gündemde.

Yıllar boyunca Saturday Night Fever, Grease, Pulp Fiction ve Face/Off gibi sinema tarihine damga vuran yapımlarla hafızalara kazınan Travolta, şimdi de gençlere taş çıkartan görünümüyle gündemde.

John Travolta, sinemadaki ikonik rolleriyle olduğu kadar, 70’lerini geçmiş olmasına rağmen gençlere taş çıkartan fitliğiyle de konuşulmaya başlandı.

71 yaşındaki John Travolta’nın neredeyse 40’larında gibi görünen yüzü ve zaman zaman değişen saç görüntüsü, ‘estetik mi, peruk mu?’ tartışmalarını yeniden alevlendirdi; ancak ünlü aktör, iddialar hakkında bugüne kadar net bir açıklama yapmadı.

X’te viral olan görüntülerde, yıllar sonra yeniden gür ve geriye taranmış saçlarıyla karşımıza çıkması görenleri şaşırtırken, Travolta’yı son dönemde çoğunlukla kazıtılmış, kel imajıyla görmeye alıştığımız için, sosyal medyada “peruk mu, protez mi, saç ekimi mi?” tartışmaları alevlendi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
3
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın