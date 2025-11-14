71 Yaşındaki Efsane Aktör John Travolta'nın Gençlere Taş Çıkartan Son Hali X'te Gündem Oldu!
71 yaşındaki John Travolta’nın son hali, tam anlamıyla “zamana meydan okuyor” dedirtecek cinsten. Efsane aktörün X’te paylaşılan görüntüleri, kısa sürede gündeme oturdu. Bir süredir kel imajıyla dikkat çeken ismin bakımlı görünümü ve gür saçları dikkat çekti. Ünlü oyuncunun 70’ler ve 90’lardaki karizmasını hiç kaybetmemiş gibi görünmesi X kullanıcılarının da dikkat çekti.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Yıllar boyunca Saturday Night Fever, Grease, Pulp Fiction ve Face/Off gibi sinema tarihine damga vuran yapımlarla hafızalara kazınan Travolta, şimdi de gençlere taş çıkartan görünümüyle gündemde.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
