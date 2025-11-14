Lüks Yaşamıyla Adından Bahsettiren Influencer Ezgi Fındık’tan Türk Oyuncularla İlgili Gündem Yaratan İtiraf!

Ezgi Fındık, dün akşam Instagram’da yaptığı soru–cevap serisiyle yine sosyal medyanın odağına yerleşti. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Fındık, özellikle “Türk ve yabancı ünlülerden sana yazan çok oluyor mu?” sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu. Kendisine mesaj atan isimler arasında özellikle Türk sporcuların öne çıktığını, oyunculardan ise pek hoşlanmadığını ima etti.

Fındık, kendi yaşam tarzını “fazla lüks” bulduğunu söyleyerek Türk oyuncuların hayat tarzının kendisiyle çok örtüşmediğini belirtirken oyunculardan gelen ilgiyi çekici bulmadığını ifade etti. Mesaj kutusunda yabancı ünlülerden gelen mesajlar olduğunu “birkaç bomba isim” şeklinde isim vermeden açıklayınca sosyal medyada merak ve dedikoduların fitilini ateşledi.