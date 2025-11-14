Lüks Yaşamıyla Adından Bahsettiren Influencer Ezgi Fındık’tan Türk Oyuncularla İlgili Gündem Yaratan İtiraf!
Lüks çantalarının “sahte” olduğu iddiası üzerine yaptığı sert açıklamalar ve ilişkileriyle dikkat çeken influencer Ezgi Fındık, dün akşam Instagram’da yaptığı soru–cevap serisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçilerinden gelen “ünlülerden DM geliyor mu?” sorusuna verdiği yanıt kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Ezgi Fındık hem lüks yaşantısı hem de tarzıyla öne çıkan influencer'lardan biri olarak magazin manşetlerinde zaman zaman karşılaştığımız isimlerden.
Bir süredir sessizliğini koruyan Ezgi Fındık geçtiğimiz akşam yaptığı soru-cevap etkinliğiyle gündeme oturdu.
