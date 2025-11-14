onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Lüks Yaşamıyla Adından Bahsettiren Influencer Ezgi Fındık’tan Türk Oyuncularla İlgili Gündem Yaratan İtiraf!

Lüks Yaşamıyla Adından Bahsettiren Influencer Ezgi Fındık’tan Türk Oyuncularla İlgili Gündem Yaratan İtiraf!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.11.2025 - 11:07

Lüks çantalarının “sahte” olduğu iddiası üzerine yaptığı sert açıklamalar ve ilişkileriyle dikkat çeken influencer Ezgi Fındık, dün akşam Instagram’da yaptığı soru–cevap serisiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçilerinden gelen “ünlülerden DM geliyor mu?” sorusuna verdiği yanıt kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ezgi Fındık hem lüks yaşantısı hem de tarzıyla öne çıkan influencer'lardan biri olarak magazin manşetlerinde zaman zaman karşılaştığımız isimlerden.

Ezgi Fındık hem lüks yaşantısı hem de tarzıyla öne çıkan influencer'lardan biri olarak magazin manşetlerinde zaman zaman karşılaştığımız isimlerden.

Makyöz olarak başlayan kariyerinin, sosyal medya içerikleriyle influencer’lığa evrilmesinin yanı sıra ilişkileriyle de gündeme gelen, yıllar içindeki estetik değişimiyle de bambaşka biri olan Ezgi Fındık'ı zaman zaman manşetlerde görüyoruz.

Lüks seyahatleri, dudak uçuklatan kombinleri ve Mısırlı iş insanı Seif El Attal’la yaşadığı ilişkiyle de konuşulan Ezgi Fındık geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem magazini hem de influencer dünyasını adeta birbirine kattı!

Bir süredir sessizliğini koruyan Ezgi Fındık geçtiğimiz akşam yaptığı soru-cevap etkinliğiyle gündeme oturdu.

Bir süredir sessizliğini koruyan Ezgi Fındık geçtiğimiz akşam yaptığı soru-cevap etkinliğiyle gündeme oturdu.

Ezgi Fındık, dün akşam Instagram’da yaptığı soru–cevap serisiyle yine sosyal medyanın odağına yerleşti. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Fındık, özellikle “Türk ve yabancı ünlülerden sana yazan çok oluyor mu?” sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu. Kendisine mesaj atan isimler arasında özellikle Türk sporcuların öne çıktığını, oyunculardan ise pek hoşlanmadığını ima etti.

Fındık, kendi yaşam tarzını “fazla lüks” bulduğunu söyleyerek Türk oyuncuların hayat tarzının kendisiyle çok örtüşmediğini belirtirken oyunculardan gelen ilgiyi çekici bulmadığını ifade etti. Mesaj kutusunda  yabancı ünlülerden gelen mesajlar olduğunu “birkaç bomba isim” şeklinde isim vermeden açıklayınca sosyal medyada merak ve dedikoduların fitilini ateşledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın