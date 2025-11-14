onedio
Makyöz ve Saç Artisti Olmadığı Söylenen Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan'a Demet Akalın'dan Büyük Jest!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.11.2025 - 09:30

Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, yarışma kampının başlamasından itibaren hem duruşu hem de sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle gündemin merkezine yerleşti. Tayland’daki organizasyonda kısıtlı imkanlarla hazırlık yaptığı iddia edilirken, genç güzele destek veren isimlerinden biri de Demet Akalın oldu.

Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil edecek Ceren Arslan, yarışma daha başlamadan hem güzelliği hem de kamp sürecinde yaşananlarla magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Tayland’da düzenlenen organizasyonda ülke tanıtım etkinliklerine katılan Arslan, 10 Kasım kapsamında Atatürk portresiyle sahneye çıktığı anlarla sosyal medyada takdir topladı. Diğer yandan kamp sırasında kendisini çekmeyen kameramana tepki gösterdiği görüntüler gündem oldu.

Son günlerde ise Ceren Arslan’ın Miss Universe sürecine kendi imkânlarıyla hazırlandığı, yanında özel bir makyöz ve saç artisti bulunmadığı iddiaları konuşuluyor. İşte tam bu noktada devreye Demet Akalın girdi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan makyöz arkadaşlarına seslenerek Ceren’e destek verdi ve “makyözü yoksa biletini, otelini ben öderim” diyerek genç güzeli yalnız bırakmayacağını açıkladı.

