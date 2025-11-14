Makyöz ve Saç Artisti Olmadığı Söylenen Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan'a Demet Akalın'dan Büyük Jest!
Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, yarışma kampının başlamasından itibaren hem duruşu hem de sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle gündemin merkezine yerleşti. Tayland’daki organizasyonda kısıtlı imkanlarla hazırlık yaptığı iddia edilirken, genç güzele destek veren isimlerinden biri de Demet Akalın oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil edecek Ceren Arslan, yarışma daha başlamadan hem güzelliği hem de kamp sürecinde yaşananlarla magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan makyöz arkadaşlarına seslenerek Ceren’e destek verdi ve “makyözü yoksa biletini, otelini ben öderim” diyerek genç güzeli yalnız bırakmayacağını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın