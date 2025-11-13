onedio
Kızı Elem Su'yu İlk Defa Gördük: Çocuklarıyla Araba Kazası Geçiren Özgü Namal Yaşananları İlk Kez Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.11.2025 - 12:44

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçiren oyuncu Özgü Namal, bugün 8 yaşındaki kızı Elem Su ile birlikte katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Namal’ın, elbisesinin altından belli olan korsesi dikkat çekti. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Özgü Namal, okulların tatil olmasını fırsat bilerek sabah saatlerinde çocukları Su ve Nefes’i yanına alarak dizi setine gitmek için yola çıktığı sırada korkutan bir haberle gündeme gelmişti.

Özgü Namal ve çocuklarının bulunduğu araç iddiaya göre bir itfaiye aracına çarpmış, oyuncu, kızı Su ve oğlu Nefes apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araç kullanılmaz hale gelirken, Namal ve çocukların emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenilmişti.

Namal ve çocukları hastaneden aynı gün taburcu edilmiş, oyuncu sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulunmuştu:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal geçirdiği trafik kazası sonrası bugün bir etkinliğe katıldı.

Özgü Namal, aynı etkinlikte yaşadıkları kazayla ilgili detayları paylaşarak "Ucuz atlattık" ifadelerini kullandı.

