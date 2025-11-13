Kızı Elem Su'yu İlk Defa Gördük: Çocuklarıyla Araba Kazası Geçiren Özgü Namal Yaşananları İlk Kez Anlattı!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçiren oyuncu Özgü Namal, bugün 8 yaşındaki kızı Elem Su ile birlikte katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Namal’ın, elbisesinin altından belli olan korsesi dikkat çekti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Özgü Namal, okulların tatil olmasını fırsat bilerek sabah saatlerinde çocukları Su ve Nefes’i yanına alarak dizi setine gitmek için yola çıktığı sırada korkutan bir haberle gündeme gelmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal geçirdiği trafik kazası sonrası bugün bir etkinliğe katıldı.
Özgü Namal, aynı etkinlikte yaşadıkları kazayla ilgili detayları paylaşarak "Ucuz atlattık" ifadelerini kullandı.
