Araçları Kullanılamaz Hale Gelmişti: Çocuklarıyla Trafik Kazası Geçiren Oyuncu Özgü Namal'dan İlk Açıklama!

12.11.2025 - 15:19

“Kıskanmak” dizisinin başrolü Özgü Namal’ın sabah saatlerdinde Beykoz yolunda iki çocuğuyla birlikte geçirdiği kaza sonrası araçlarının hurdaya döndüğü ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından, oyuncu ve çocuklarının hastanede kontrol altında olduğu ve durumlarının iyi olduğu öğrenilmişti. Özgü Namal ve çocukları taburcu oldu.

Özgü Namal'ın sabah saatlerinde çocukları Su ve Nefes’i de yanına alıp sete giderken şoförünün kullandığı araçla kaza yaptığı öğrenilmişti.

Çarpmanın etkisiyle aracın kullanılmaz hale geldiği, ancak Özgü Namal ve çocuklarının emniyet kemerinin takılı olduğu ve hava yastıkları açıldığı için ağır yaralanma yaşamadığı öğrenilmişti.

Kazanın detaylarından bahsetmiştik:

Muhabironline'ın aktardığına göre Namal, bugün tetkikleri tamamlandıktan sonra çocuklarıyla birlikte kaza sonrası ilk kez görüntülendi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
