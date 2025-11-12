Araçları Kullanılamaz Hale Gelmişti: Çocuklarıyla Trafik Kazası Geçiren Oyuncu Özgü Namal'dan İlk Açıklama!
“Kıskanmak” dizisinin başrolü Özgü Namal’ın sabah saatlerdinde Beykoz yolunda iki çocuğuyla birlikte geçirdiği kaza sonrası araçlarının hurdaya döndüğü ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından, oyuncu ve çocuklarının hastanede kontrol altında olduğu ve durumlarının iyi olduğu öğrenilmişti. Özgü Namal ve çocukları taburcu oldu.
Özgü Namal'ın sabah saatlerinde çocukları Su ve Nefes’i de yanına alıp sete giderken şoförünün kullandığı araçla kaza yaptığı öğrenilmişti.
Muhabironline'ın aktardığına göre Namal, bugün tetkikleri tamamlandıktan sonra çocuklarıyla birlikte kaza sonrası ilk kez görüntülendi.
