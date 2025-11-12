onedio
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın Bir Restoranda Ödediği Hesap Miktarı Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
12.11.2025 - 11:52

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler’in YouTube’da yayınlanan “Talk Show Perileri” programına konuk oldu ve bir soruya verdiği cevapla magazin gündeminin ortasına oturdu. Aktaş’ın “Şu ana kadar bir restoranda ödediğin en yüksek hesap neydi?” sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Yenenler'in sorusuna hiç duraksamadan “4 kişiydik, 75 bin TL ödedik” şeklinde cevap veren Nilsu Berfin Aktaş'ın o sözleri gündem oldu.

“Bir çorba geldi, bir kaşık. Tatlı şu kadarcıktı. Glutensiz, laktozsuz falan… 15 dakika anlatıyorlar ama 2 dakikada bitecek yemek geliyor.” şeklinde gittikleri restorandaki deneyimini paylaşan Nilsu Berfin Aktaş'ın sözleri X ahalisini de ayaklandırdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
