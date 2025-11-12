Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın Bir Restoranda Ödediği Hesap Miktarı Gündem Oldu!
Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Berfu Yenenler’in YouTube’da yayınlanan “Talk Show Perileri” programına konuk oldu ve bir soruya verdiği cevapla magazin gündeminin ortasına oturdu. Aktaş’ın “Şu ana kadar bir restoranda ödediğin en yüksek hesap neydi?” sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin o anlara birlikte bakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yenenler'in sorusuna hiç duraksamadan “4 kişiydik, 75 bin TL ödedik” şeklinde cevap veren Nilsu Berfin Aktaş'ın o sözleri gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın