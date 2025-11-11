onedio
Zayıflama İğnesi mi Bu Hale Getirdi? Ariana Grande'nin Son Yıllardaki Değişimi X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.11.2025 - 15:53

Son iki yıldır Ariana Grande’nin kırmızı halıdaki görünümleri eskisi kadar şarkılarıyla değil, incelen vücut hatlarıyla konuşuluyor. “Wicked” filmi çekimleri sonrası daha zayıf görünen, 2025 ödül töreni fotoğraflarının art arda paylaşılmasıyla yüzündeki değişimle dikkat çeken Ariana Grande hayranlarını endişelendirdi.

Ariana Grande’yi son iki yıldır en çok manşete taşıyan konulardan biri müzik kariyerinden çok fiziksel değişimi oldu.

Özellikle “Wicked” filmlerinin çekim ve tanıtım döneminde daha zayıf görünmesi, BAFTA ve 2025 Golden Globes sonrası paylaşılan fotoğraflar derken kullanıcılar Ariana'nın kilo kaybına dikkat çekmişti. 

Bazı kullanıcılar Grande'nin yüzünün daha kemikli durduğunu, yüz hatlarının inceldiğini ve bu yüzden olduğundan daha yorgun göründüğü yorumlarında bulunmuştu.

2024’ten sonra Ariana Grande'nin zayıflamasıyla ilgili bazı magazin ve sosyal medya hesapları “zayıflama iğnesi” kullanmış olabileceğini yazmıştı.

“Sağlıklı dediğiniz dönem, benim en sağlıksız olduğum dönemdi” diyerek insanların kıyaslama yaparken eski fotoğrafları ideal zannettiklerini, ama o sırada ilaç kullandığını, kötü beslendiğini ve ruhen iyi olmadığını anlatan ismin yıllar içindeki değişimi  X kullancılarının da dikkatini çekti.

