Demet Evgar'ın Altın Portakal Ödül Töreninde Yaşadığı Kıyafet Kazasını Anlattığı Anlar Kahkahaya Boğdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
11.11.2025 - 13:14

Şimdilerde Bahar dizisinde canlandırdığı rolle tüyleri diken diken eden Demet Evgar, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Programında eşi Levent Babataş ve kızı Mavi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Demet Evgar samimiyetiyle beğeni toplarken  'Unutamadığın bir ödül töreni var mı?' sorusuna verdiği yanıtla izleyiciyi kahkahaya boğdu.

2021 senesinde gerçekleşen Altın Portakal Film Festivaline annesinin diktiği bordo ipek kadifeden tulumuyla katılan Demet Evgar başına gelenleri ilk kez anlattı.

İbrahim Selim ile bu Gece programına konuk olan başarılı oyuncu Anlatlya'da gerçekleşen 58. Altın Portakal Film Festivali'nde yaşadığı kıyafet kazasını paylaştı.

İbrahim Selim'in 'Unutmadığım bir ödül töreni anın var mı?' sorusuna yanıt veren ismin o anları anlattığı dakikalar geceye damga vurdu!

Antalya sıcağına dayanamayan ipek kadife yüzünden başından geçenleri anlatan Demet Evgar durumla öyle bir baş etmiş ki ödül verdiği sırada bile kimse hiçbir şey anlamamış!

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü

