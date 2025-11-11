Demet Evgar'ın Altın Portakal Ödül Töreninde Yaşadığı Kıyafet Kazasını Anlattığı Anlar Kahkahaya Boğdu!
Şimdilerde Bahar dizisinde canlandırdığı rolle tüyleri diken diken eden Demet Evgar, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Programında eşi Levent Babataş ve kızı Mavi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Demet Evgar samimiyetiyle beğeni toplarken 'Unutamadığın bir ödül töreni var mı?' sorusuna verdiği yanıtla izleyiciyi kahkahaya boğdu.
2021 senesinde gerçekleşen Altın Portakal Film Festivaline annesinin diktiği bordo ipek kadifeden tulumuyla katılan Demet Evgar başına gelenleri ilk kez anlattı.
Antalya sıcağına dayanamayan ipek kadife yüzünden başından geçenleri anlatan Demet Evgar durumla öyle bir baş etmiş ki ödül verdiği sırada bile kimse hiçbir şey anlamamış!
