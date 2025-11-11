onedio
Ebru Şallı'nın Filtresiz ve Photoshopsuz Hali Ortaya Çıktı: Yüzünün Son Hali Tartışma Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
11.11.2025 - 11:23

Sağlıklı yaşam denince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Ebru Şallı'yı pilates eğitmeni olarak yakından tanıyoruz. Pilatesi adeta yaşam biçimi haline getiren evinden yaptığı paylaşımlarda da bunu sık sık gösteren Ebru Şallı sosyal medyayı sık kullanan isimlerden biri.

Son olarak verdiği bir röportajla öne çıkan Şallı'nın sosyal medyadaki pozlarıyla filtresiz hali arasındaki fark kullanıcılar arasında tartışmaya yol açtı.

Gelin önce o anlara birlikte bakalım:

Pilatese gönül veren Ebru Şallı'nın verdiği son röportajda yüzünün son hali sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

Özellikle son günlerde temizlik yaparken, mutfakta ya da markette egzersiz yaptığı videolar yeniden gündem olan, Uğur Akkuş'la yaşadığı polemiklerle adından bahsettiren Ebru Şallı'nın son hali dikkat çekti.

Gelin kullanıcıların yorumlarına birlikte bakalım:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
