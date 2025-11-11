Ebru Şallı'nın Filtresiz ve Photoshopsuz Hali Ortaya Çıktı: Yüzünün Son Hali Tartışma Yarattı!
Sağlıklı yaşam denince akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Ebru Şallı'yı pilates eğitmeni olarak yakından tanıyoruz. Pilatesi adeta yaşam biçimi haline getiren evinden yaptığı paylaşımlarda da bunu sık sık gösteren Ebru Şallı sosyal medyayı sık kullanan isimlerden biri.
Son olarak verdiği bir röportajla öne çıkan Şallı'nın sosyal medyadaki pozlarıyla filtresiz hali arasındaki fark kullanıcılar arasında tartışmaya yol açtı.
Gelin önce o anlara birlikte bakalım:
Pilatese gönül veren Ebru Şallı'nın verdiği son röportajda yüzünün son hali sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.
Gelin kullanıcıların yorumlarına birlikte bakalım:
