Barış Arduç'la İkinci Bebek Sorusuna Samimi Cevap: Gupse Özay'ın 10 Çocuk İtirafı Kahkahaya Boğdu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=sF7Lr...
2014’te Deliha setinde başlayan arkadaşlıklarını önce altı yıl süren bir birliktelikle, ardından 2 Ağustos 2020’de Çeşme’de gerçekleşen bir evlilikle sonuçlandıran Barış Arduç ve Gupse Özay gündeme kurdukları mutlu aileyle geliyor.
Evlilikten iki yıl sonra, 2022’de kızları Jan Asya'yı kucağına alan ikili zaman zaman sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarıyla da büyük beğeni topluyor.
Son olarak Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli programına konuk olan Gupse Özay'ın samimi cevapları manşetlere yerleşmişti. Özay'ın Arduç'la ikinci çocuk planlarına nasıl baktığıyla ilgili soruya verdiği yanıt izleyicileri kahkahaya boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gupse Özay konuk olduğu Berfu Yenenler'in programında eşi Barış Arduç ve annelik deneyimleriyle ilgi yaptığı samimi itiraflarla dikkat çekmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın