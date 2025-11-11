onedio
Ünlülere Yönelik Operasyonda Uyuşturucu Tespit Edilen Derin ve Deren Talu İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
11.11.2025 - 09:33

8 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 19 ünlü isimden kan ve saç örnekleri alınmıştı. Laboratuvar sonuçlarında bazı isimlerin örneklerinde “yasaklı maddeye rastlandığı” belirtilmiş; bunlar arasında Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu da yer almıştı.

Kardeşler o dönemde iddialara net bir dille karşı çıkmıştı. Deren Talu, uyuşturucu kullanmadığını açıklamış; sonuçlara güvenmediklerini söyleyip bağımsız bir kurumda yeniden test yaptıracaklarını duyurmuş, Defne Samyeli de kızlarına destek vermişti.

Derin ve Deren Talu uyuşturucu testlerinin pozitif çıkmasının ardından ifade vermek için yeniden adliyeye geldi.

8 Ekim sabahı birçok tanınmış isme yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, gündem adı geçen ünlü isimlerle sarsılmıştı.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu operasyonunda örnek alınan ünlüler arasında yer alan Deren ve kardeşi Derin Talu’nun kan ve saç testlerinin “pozitif” çıktığı haberleri manşetlere yerleşmişti.

Dilan Polat, Derin Talu, Deren TaluBerrak Tüzünataç, Birce Akalay’ın saç ve kan örneklerinin pozitif çıktığı ortaya çıkarken test sonuçları temiz çıkan 7 ünlü isim hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Derin Talu'nun konuya dair açıklamasından bahsetmiştik:

Derin ve Deren Talu kardeşler uyuşturucu testlerinin pozitif çıkmasının ardından ilk kez adliyeye gitti.

