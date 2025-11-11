Ünlülere Yönelik Operasyonda Uyuşturucu Tespit Edilen Derin ve Deren Talu İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi

8 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 19 ünlü isimden kan ve saç örnekleri alınmıştı. Laboratuvar sonuçlarında bazı isimlerin örneklerinde “yasaklı maddeye rastlandığı” belirtilmiş; bunlar arasında Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren Talu da yer almıştı.

Kardeşler o dönemde iddialara net bir dille karşı çıkmıştı. Deren Talu, uyuşturucu kullanmadığını açıklamış; sonuçlara güvenmediklerini söyleyip bağımsız bir kurumda yeniden test yaptıracaklarını duyurmuş, Defne Samyeli de kızlarına destek vermişti.

Derin ve Deren Talu uyuşturucu testlerinin pozitif çıkmasının ardından ifade vermek için yeniden adliyeye geldi.