onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlülere Yönelik Operasyonda Saç ve Kanında Uyuşturucu Tespit Edilen Derin Talu Açıklamada Bulundu!

Ünlülere Yönelik Operasyonda Saç ve Kanında Uyuşturucu Tespit Edilen Derin Talu Açıklamada Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.10.2025 - 16:44

8 Ekim sabahı birçok tanınmış isme yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Sorgularının ardından kan ve saç örnekleri alınarak serbest bırakılan ünlülerin test sonuçları ise gündemi sarstı. Sonuçlarda, Derin ve Deren Talu kardeşlerin de uyuşturucu madde tespit edilen isimler arasında yer aldığı iddia edildi. Ancak Talu kardeşler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Derin Talu konuya dair açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’da yürütülen son uyuşturucu operasyonunda örnek alınan ünlüler arasında yer alan Deren ve kardeşi Derin Talu’nun kan ve saç testlerinin “pozitif” çıktığı haberleri manşetlere yerleşmişti.

İstanbul’da yürütülen son uyuşturucu operasyonunda örnek alınan ünlüler arasında yer alan Deren ve kardeşi Derin Talu’nun kan ve saç testlerinin “pozitif” çıktığı haberleri manşetlere yerleşmişti.

Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay’ın saç ve kan örneklerinin pozitif çıktığı iddia edilmişti.

Çıkan haberlerin ardından Defne Samyeli ve kızları Derin, Deren Talu sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunmuştu.

Deren Talu ise yaptığı açıklamada 'Çıktığı iddia edilen bu sonuçlar karşısında şok içerisindeyim. Çok sinirli ve üzgünüm. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim. Saçımda çıktığı iddia edilen sonuçlar asla doğru değil.' ifadelerini kullanmıştı.

Talu kardeşlerinin ilk açıklamasından burada bahsetmiştik:

Test sonuçlarının basına yansımasının ardından Derin Talu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Test sonuçlarının basına yansımasının ardından Derin Talu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

'Çıkan sonuçlara inanmıyor ve güvenmiyoruz.

Ayrıca yasaklı madde altında yazan etkenler benim günlük kullandığım uyku ilaçlarım ve ağır depresyon tedavisinde kullanılan antidepresanlarımın içindeki maddeler.

Ben depresyonda olduğumu hiçbir zaman saklamadım ama bunun için tedavi gördüğümü ve bu yoğunlukta ilaç kullandığımı bilinmesi, hele bu şekilde lanse edilmesi gerçekten üzdü.

Son zamanlarda aldığım kiloyu ben antidepresanlarıma borçluyum. Ben hayatımın en sağlıklı ve mutlu dönemindeyim.

Böyle bir dönemde çıkan sonuçlara inanmamakla birlikte, bağımsız bir hastanede bu testleri yeniden yaptıracağız. 🙏🏻💙'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
6
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın