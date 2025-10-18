Ünlülere Yönelik Operasyonda Saç ve Kanında Uyuşturucu Tespit Edilen Derin Talu Açıklamada Bulundu!

'Çıkan sonuçlara inanmıyor ve güvenmiyoruz.

Ayrıca yasaklı madde altında yazan etkenler benim günlük kullandığım uyku ilaçlarım ve ağır depresyon tedavisinde kullanılan antidepresanlarımın içindeki maddeler.

Ben depresyonda olduğumu hiçbir zaman saklamadım ama bunun için tedavi gördüğümü ve bu yoğunlukta ilaç kullandığımı bilinmesi, hele bu şekilde lanse edilmesi gerçekten üzdü.

Son zamanlarda aldığım kiloyu ben antidepresanlarıma borçluyum. Ben hayatımın en sağlıklı ve mutlu dönemindeyim.

Böyle bir dönemde çıkan sonuçlara inanmamakla birlikte, bağımsız bir hastanede bu testleri yeniden yaptıracağız. 🙏🏻💙'