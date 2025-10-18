Ünlülere Yönelik Operasyonda Saç ve Kanında Uyuşturucu Tespit Edilen Derin Talu Açıklamada Bulundu!
8 Ekim sabahı birçok tanınmış isme yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Sorgularının ardından kan ve saç örnekleri alınarak serbest bırakılan ünlülerin test sonuçları ise gündemi sarstı. Sonuçlarda, Derin ve Deren Talu kardeşlerin de uyuşturucu madde tespit edilen isimler arasında yer aldığı iddia edildi. Ancak Talu kardeşler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Derin Talu konuya dair açıklama yaptı.
İstanbul’da yürütülen son uyuşturucu operasyonunda örnek alınan ünlüler arasında yer alan Deren ve kardeşi Derin Talu’nun kan ve saç testlerinin “pozitif” çıktığı haberleri manşetlere yerleşmişti.
Test sonuçlarının basına yansımasının ardından Derin Talu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
