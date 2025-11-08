Danla Bilic'in "Cücelere Üzülüyorum" İtirafına Zehrainşallah İsimli Sosyal Medya Fenomeninden Gönderme!

Cücelere üzüldüğünü açıklayan Danla Bilic'in sözlerine şaşıran Ali Biçim yapay zekayla oluşturulan videolara üzüldüğünü söyledi. 'Çünkü ben de yapay zekayla daha bu sabah 65 yaşındaki bir teyzenin çukura düşüp uzaya gittiğimi gördüm mesela videoda ve üzüldüm ben. Hani acaba gerçek mi diye, yapay zeka mı diye kendi kendime sordum. Ama senin dediğin çok daha garip. Belki de ben cüceleri çok seviyorum.' şeklinde konuşan Ali Biçim'e Bilic, 'Ya ben özellikle mesela 2-3 kişi bir içerik çekmiş, yanlarında bir tane cüce arkadaşları var. O sanki ona dalga geçiyorlarmış gibi geliyor. Korkmuyorum ya, korkmuyorum. Niye korkayım?' şeklinde cevap verdi.