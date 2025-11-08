Danla Bilic'in "Cücelere Üzülüyorum" İtirafına Zehrainşallah İsimli Sosyal Medya Fenomeninden Gönderme!
Danla Bilic’in Ali Biçim'i konuk ettiği yeni DanlaCast bölümündeki “cücelere üzülüyorum” sözleri dikkat çekti. Üstüne bir de gülüşüyle Danla’ya benzetilen fenomen Zehrainşallah’ın gönderme dolu paylaşımı gelince sosyal medya karıştı.
İşte o anlar:
Danla Bilic, Ali Biçim'e yönelttiği "Dayanamadığın ve anında kapattığın bir içerik var mı?" sorusuna kendisi cevap verdi.
Gülüşüyle daha önce Danla Bilic'e benzetilen Zehrainşallah isimli sosyal medya fenomeni paylaşımıyla o sözlere göndermede bulundu.
