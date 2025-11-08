Bu Sefer Tamamen Değişmiş: Yıllardır Saçlarını Koyu Renkte Kullanan Bengü'den Radikal İmaj Değişikliği!
“Dolgu yok, öyle bir şey yok” diyerek estetik iddialarını tek tek reddeden Bengü, bu kez görüntüsünü gerçekten değiştiren bir hamle yaptı ve yıllardır imzası gibi taşıdığı koyu saçlarını sarıya çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Bağlasan Durmam”, “Korkma Kalbim”, “İki Melek”, “Kocaman Öpüyorum”, “Hodri Meydan" gibi hitlerle adını listelere yerleştiren Bengü son dönemde özel hayatındaki çalkantılarla gündemdeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda yüzüne yaptırdığı estetik işlem iddialarıyla gündem olan Bengü imaj değişikliğine gitti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın