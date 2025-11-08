onedio
Bu Sefer Tamamen Değişmiş: Yıllardır Saçlarını Koyu Renkte Kullanan Bengü'den Radikal İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu
08.11.2025 - 13:28

“Dolgu yok, öyle bir şey yok” diyerek estetik iddialarını tek tek reddeden Bengü, bu kez görüntüsünü gerçekten değiştiren bir hamle yaptı ve yıllardır imzası gibi taşıdığı koyu saçlarını sarıya çevirdi.

“Bağlasan Durmam”, “Korkma Kalbim”, “İki Melek”, “Kocaman Öpüyorum”, “Hodri Meydan" gibi hitlerle adını listelere yerleştiren Bengü son dönemde özel hayatındaki çalkantılarla gündemdeydi.

2018’de evlendiği iş insanı Selim Selimoğlu ile 31 Ekim 2024’te Beykoz’da tek celsede ayrılan, Bengü iki çocuğunun velayetini de almıştı. 2025’te de kendisinden “fikir ayrılıklarını çözemediğimiz için dostça bitirdik” şeklinde açıklamalar gelmişti.

Selim Selimoğlu ve Bengü'nün çocuklarının doğum günlerini ayrı kutlamaları dikkat çekerken ikilinin 'dostça bitirdik' açıklaması da yeniden tartışma yaratmıştı.

Son zamanlarda yüzüne yaptırdığı estetik işlem iddialarıyla gündem olan Bengü imaj değişikliğine gitti.

'Dolgu yok, öyle bir şey yok. Bakın evden çıktığım halim bu. Minnacık bir filtre koydum. Dudak çevresine çerçeve yaptık, parlatıcı var, ışık var… Sahneye çıktığımız için full makyaj yapıyoruz. Yüzüme bir şey yapmadım.” şeklinde estetik iddialarını yalanlayan Bengü uzun süredir koyu renkte kullandığı saçlarını sarıya boyattı.

