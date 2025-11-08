onedio
Takip Hamlesi Sonrası Kerem Bürsin'in Sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nun Parmağındaki Yüzük Detayı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.11.2025 - 09:10

Oyuncu Kerem Bürsin ile influencer Selin Yağcıoğlu’nun adı bir süredir aşk dedikodularına karışıyordu. Önce Bürsin'i evinden gelen paylaşım, sonra eski sevgili Mehtap Algül krizi, ardından da karşılıklı takipleşme… Şimdi de Selin’in taktığı yüzük konuşuluyor!

Kerem Bürsin geçtiğimiz haftalarda Sabancı ailesinin torunlarından Melisa Tapan’la olan ilişkisini bitirmişti. Bu ayrılıktan hemen sonra adı Selin Yağcıoğlu’yla anılmaya başladı.

Selin Yağcıoğlu ise bir süredir aşk yaşadığı  Allan Hakko ile ilişkisini yeni bitirmişti. 2025’in ilk yarısında Hakko’dan ayrıldığını açıklayan isim gündeme ilişkisi sonrası yaşadıklarıyla gelmeye devam etti.

Selin Yağcıoğlu’nun paylaştığı hikaye ise aşkı tescilleyen ilk kare oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından Kerem Bürsin’in salonu olduğu anlaşılan o kare bir anda ilişkiyi doğruladı.

Ancak bu noktada Kerem Bürsin’in eski sevgilisi olan Mehtap Algül’ün de devreye girdiği ortaya çıktı.

Yağcıoğlu, Mehtap’la konuştuğunu ve onay aldığını ima eden bir ifade kullanınca bu durum sosyal medya gündemine oturmuştu.

Mehtap Algül de adının bu ilişkiye bu şekilde dahil edilmesinden rahatsız olduğunu belirten paylaşımlar yapmıştı. Gerginliğin ardından Selin Yağcıoğlu ile Mehtap Algül karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkararak konuyu kapatsa da yeni başlayan ilişki söylentisi, kısa sürede eski sevgili–yeni sevgili gerilimine dönüşmüştü.

Sosyal medyada yaşanan son gelişmelerde ise Selin Yağcıoğlu’nun paylaştığı bir videodaki yüzük detayı olay oldu.

Geçtiğimiz gün birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeye başlayan Selin Yağcıoğlu ve Kerem Bürsin ilişkilerini doğrulamıştı.

@blogyagmuru'nun paylaşımına göre, birlikteliklerini duyuran Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu bu sefer de gündeme yüzük detayıyla geldi.

Selin Yağcıoğlu’nun yaptığı son paylaşımda parmağındaki yüzüğün Kerem Bürsin’e ait olduğu iddia edilince, ilişkinin ciddiyeti de gözler önüne serildi. Zaten Selin'in Kerem’in evinden paylaştığı düşünülen görüntüler ve ardından gelen takip hamleleri ikilinin bir hayli yakınlaştığını gösteriyordu...

