Takip Hamlesi Sonrası Kerem Bürsin'in Sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nun Parmağındaki Yüzük Detayı Dikkat Çekti
Oyuncu Kerem Bürsin ile influencer Selin Yağcıoğlu’nun adı bir süredir aşk dedikodularına karışıyordu. Önce Bürsin'i evinden gelen paylaşım, sonra eski sevgili Mehtap Algül krizi, ardından da karşılıklı takipleşme… Şimdi de Selin’in taktığı yüzük konuşuluyor!
Kerem Bürsin geçtiğimiz haftalarda Sabancı ailesinin torunlarından Melisa Tapan’la olan ilişkisini bitirmişti. Bu ayrılıktan hemen sonra adı Selin Yağcıoğlu’yla anılmaya başladı.
Ancak bu noktada Kerem Bürsin’in eski sevgilisi olan Mehtap Algül’ün de devreye girdiği ortaya çıktı.
Sosyal medyada yaşanan son gelişmelerde ise Selin Yağcıoğlu’nun paylaştığı bir videodaki yüzük detayı olay oldu.
