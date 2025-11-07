onedio
Evlilik Yolunda Emin Adımlarla Yürüyen İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun Son Hamleleri Ayrılık İhtimali Doğurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.11.2025 - 16:15

Tam “evlenecekler” diye beklerken İrem Derici’nin Melih Kunukçu’yu Instagram’da takipten çıkarması ve birlikte oldukları fotoğrafları silmesi “ayrılık” iddiasını doğurdu.

İrem Derici ve Melih Kunukçu 2025 yazında arkadaşlarının düğününde yapılan ve çok konuşulan evlilik teklifiyle güzel haberi duyurmuştu.

İrem Derici 2025’in başında tanıştığı DJ Melih Kunukçu ile ilişkisini “uzun zamandır bu kadar eğlendiğim biri olmamıştı” diyerek bizzat kendi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

7 Kasım sabahı Derici Instagram’dan Melih Kunukçu’yu takipten çıkardı ve birlikte oldukları tüm fotoğrafları sildi.

Bu, evlilik arifesindeki çift arasında bir gerginlik olduğu sinyali verirken ikilinin ayrıldığı yönünde iddialar kısa sürede manşetleri sardı. Melih Kunukçu'nun ise İrem Derici'yi hala takip ettiği fark edildi. Fotoğrafları profilinde tutmaya devam eden Kunukçu ikilinin arasındaki sürtüşmenin nedeniyle ilgili merakları artırdı.

Ecem Dalgıçoğlu
