Evlilik Yolunda Emin Adımlarla Yürüyen İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun Son Hamleleri Ayrılık İhtimali Doğurdu
Tam “evlenecekler” diye beklerken İrem Derici’nin Melih Kunukçu’yu Instagram’da takipten çıkarması ve birlikte oldukları fotoğrafları silmesi “ayrılık” iddiasını doğurdu.
İrem Derici ve Melih Kunukçu 2025 yazında arkadaşlarının düğününde yapılan ve çok konuşulan evlilik teklifiyle güzel haberi duyurmuştu.
7 Kasım sabahı Derici Instagram’dan Melih Kunukçu’yu takipten çıkardı ve birlikte oldukları tüm fotoğrafları sildi.
