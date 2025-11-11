Aldatma İddialarında Ham Görüntü Detayı: Özgür Turhan'ın Eski Eşi Deniz Bağdaş YouTube Videolarını Sildi
YouTube’da birlikte ürettikleri eğlenceli videolarla “ayrılmaz çift” gibi görünen, Şubat ayında ise ansızın boşanarak herkesi şaşkına çeviren Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş cephesinde sular yeniden ısındı. Ekşi Sözlük’te açılan anonim bir hesabın Turhan’ın yeni ilişkisine dair sert eleştirileri, ardından bu hesabın Bağdaş’a ait olduğu iddiası, peşi sıra gelen aldatma ve şiddet açıklamaları derken ayrılık sonrası şoke eden gelişmeler yaşandı. Son hamle ise Deniz Bağdaş’ın “Bozuk Mikrofon”un 3. sezon videolarını YouTube’dan kaldırması oldu.
Geçtiğimiz Şubat ayında aldıkları ani boşanma kararıyla adlarından bahsettiren, çoğumuzun YouTube kanallarında yayınladıkları içeriklerden tanıdığımız Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş gündeme bomba iddialarla düştü.
"10 yılda sesimi bile yükseltmedim” diyerek, Bağdaş’ın anlattığı şiddet hikayelerinin kurgu olduğunu, mantık hatalarıyla dolu olduğunu söyleyen Özgür Turhan'ın açıklamaları gündeme oturmuştu.
Özgür Turhan'ın şiddet iddialarını yalanlamasının ardından Deniz Bağdaş'ın "Bozuk Mikrofon" isimli şovlarının 3. sezonunu sildiği ortaya çıktı.
