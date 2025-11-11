onedio
Aldatma İddialarında Ham Görüntü Detayı: Özgür Turhan'ın Eski Eşi Deniz Bağdaş YouTube Videolarını Sildi

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.11.2025 - 12:10

YouTube’da birlikte ürettikleri eğlenceli videolarla “ayrılmaz çift” gibi görünen, Şubat ayında ise ansızın boşanarak herkesi şaşkına çeviren Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş cephesinde sular yeniden ısındı. Ekşi Sözlük’te açılan anonim bir hesabın Turhan’ın yeni ilişkisine dair sert eleştirileri, ardından bu hesabın Bağdaş’a ait olduğu iddiası, peşi sıra gelen aldatma ve şiddet açıklamaları derken ayrılık sonrası şoke eden gelişmeler yaşandı. Son hamle ise Deniz Bağdaş’ın “Bozuk Mikrofon”un 3. sezon videolarını YouTube’dan kaldırması oldu.

Geçtiğimiz Şubat ayında aldıkları ani boşanma kararıyla adlarından bahsettiren, çoğumuzun YouTube kanallarında yayınladıkları içeriklerden tanıdığımız Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş gündeme bomba iddialarla düştü.

Ekşi’de killajigglypuff adlı, Deniz Bağdaş'a ait hesap, Özgür Turhan’ın sevgilisi olduğu söylenen Sena Bilgin'i “çocuğun doğum gününü sahiplenmek”le eleştirerek Turhan’ın da  “şiddet faili” olduğunu iddia etti.

Bu hesabın eski eşi Deniz Bağdaş'a ait olduğunu iddia eden Turhan, Bağdaş’ın evliyken kendisini Aksel Gürelle aldattığını söyleyerek “killajigglypuff hesabının Deniz Bağdaş’a ait olduğunu ifşa etti.

Deniz Bağdaş'tan bu paylaşımlar sonrası şiddet iddiası geldi, kendisi yaşananları detaylı bir şekilde anlattı.

Biz de tüm detaylardan burada bahsetmiştik:

"10 yılda sesimi bile yükseltmedim” diyerek, Bağdaş’ın anlattığı şiddet hikayelerinin kurgu olduğunu, mantık hatalarıyla dolu olduğunu söyleyen Özgür Turhan'ın açıklamaları gündeme oturmuştu.

Boşanma terapisini de aslında kendisinin ayarladığını, Bağdaş’ın “yurt dışına tek gitmek istiyorum” dediği için ayrılmak istediğini iddia eden, Turhan, açıklamalarında Bağdaş’ın kendisini evliyken aldattığını, eve sarhoş geldiğini, eve ve çocuğa bakmadığını, çocuğa aslında kendi annesinin baktığını, buna rağmen annesine de iftira attığını söyledi. Şiddet iddiasındaki “asansörde sıkıştırma” kısmını da “asansör 3 kişilik, fiziken mümkün değil” diyerek reddetti.

“Bu bir oyun değil, insanların hayatıyla oynama. Özür dile ve bu konuyu kapat. Yoksa anlatmadığım daha çok şey var” diyerek konuyu kapatmasını isteyen Özgür Turhan Bağdaş'ın YouTube'daki hamlesiyle yeniden sessizliğini bozdu.

Özgür Turhan'ın şiddet iddialarını yalanlamasının ardından Deniz Bağdaş'ın "Bozuk Mikrofon" isimli şovlarının 3. sezonunu sildiği ortaya çıktı.

Özgür Turhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski eşi Deniz Bağdaş'ın, bu olayların arkaplanına ışık tuttabilecek, ve hala izleme alan o görüntüleri silmesi manidar bulundu. Özgür Turhan ise Bağdaş'ın bu hamlesine Ekşi Sözlük kullanıcı adını vererek '3. sonu silmişsin bende ham görüntüleri var istersen verebilirim!' dedi.

