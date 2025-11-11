Aldatma İddialarında Ham Görüntü Detayı: Özgür Turhan'ın Eski Eşi Deniz Bağdaş YouTube Videolarını Sildi

“Boşanma terapisini de aslında kendisinin ayarladığını, Bağdaş’ın “yurt dışına tek gitmek istiyorum” dediği için ayrılmak istediğini iddia eden, Turhan, açıklamalarında Bağdaş’ın kendisini evliyken aldattığını, eve sarhoş geldiğini, eve ve çocuğa bakmadığını, çocuğa aslında kendi annesinin baktığını, buna rağmen annesine de iftira attığını söyledi. Şiddet iddiasındaki “asansörde sıkıştırma” kısmını da “asansör 3 kişilik, fiziken mümkün değil” diyerek reddetti.

“Bu bir oyun değil, insanların hayatıyla oynama. Özür dile ve bu konuyu kapat. Yoksa anlatmadığım daha çok şey var” diyerek konuyu kapatmasını isteyen Özgür Turhan Bağdaş'ın YouTube'daki hamlesiyle yeniden sessizliğini bozdu.