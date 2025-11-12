Millie Bobby Brown'un Tercih Ettiği Derin Dekolteli Transparan Elbiseyle Aldığı Eleştiriler Dünya Gündeminde
Brown’ın uzun süredir görünüşü, giyimi ve hatta “yaşından büyük gösteriyor” tartışmalarıyla hedef alındığı düşünülünce bedeniyle ilgili yorumlar bardağı taşıran son damla oldu.
Bir galada paylaşılan fotoğrafların ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının Brown’ın bedeniyle ilgili kullandığı ifadeler dakikalar içinde tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stranger Things’in 2016’da yayınlanmasıyla henüz 12 yaşındayken dünya çapında şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, final sezonu çekimleri öncesi bu kez diziyle değil, sette yaşanan bir gerilimle gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Millie Bobby Brown’ın adı bunlarla anılırken bir yandan da katıldığı son Stranger Things etkinliğinde giydiği siyah, derin dekolteli ve göğüs kısmı transparan elbise sosyal medyada ayrı bir tartışma başlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın