Millie Bobby Brown'un Tercih Ettiği Derin Dekolteli Transparan Elbiseyle Aldığı Eleştiriler Dünya Gündeminde

Millie Bobby Brown'un Tercih Ettiği Derin Dekolteli Transparan Elbiseyle Aldığı Eleştiriler Dünya Gündeminde

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
12.11.2025 - 09:23

Brown’ın uzun süredir görünüşü, giyimi ve hatta “yaşından büyük gösteriyor” tartışmalarıyla hedef alındığı düşünülünce bedeniyle ilgili yorumlar bardağı taşıran son damla oldu.

Bir galada paylaşılan fotoğrafların ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının Brown’ın bedeniyle ilgili kullandığı ifadeler dakikalar içinde tepki çekti.

Stranger Things’in 2016’da yayınlanmasıyla henüz 12 yaşındayken dünya çapında şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, final sezonu çekimleri öncesi bu kez diziyle değil, sette yaşanan bir gerilimle gündeme gelmişti.

Stranger Things’in 2016’da yayınlanmasıyla henüz 12 yaşındayken dünya çapında şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, final sezonu çekimleri öncesi bu kez diziyle değil, sette yaşanan bir gerilimle gündeme gelmişti.

Mail on Sunday’in haberine göre 21 yaşındaki oyuncu, dizide kendisine baba figürüyle yaklaşan Jim Hopper’ı canlandıran rol arkadaşı David Harbour hakkında “zorbalık ve taciz” içeren davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle resmi şikayette bulundu. Brown’ın “sayfalarca” ifade içeren bir dilekçe sunduğu, bunun üzerine de aylar süren bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Netflix tarafı iddialarla ilgili yorum yapmayı reddederken, kaynaklar Brown’ın final sezonu çekimleri sırasında sette kendi avukatıyla birlikte bulunduğunu öne sürdü. Harbour cephesinde ise eski eşi Lily Allen’ın bu süreçte oyuncuya destek verdiği konuşuluyor. Dizinin final sezonunun üç parça halinde 26 Kasım, 25 Aralık ve 31 Aralık’ta yayınlanacak olması da tüm bu iddiaları kuvvetlendirdi.

Millie Bobby Brown’ın adı bunlarla anılırken bir yandan da katıldığı son Stranger Things etkinliğinde giydiği siyah, derin dekolteli ve göğüs kısmı transparan elbise sosyal medyada ayrı bir tartışma başlattı.

Millie Bobby Brown’ın adı bunlarla anılırken bir yandan da katıldığı son Stranger Things etkinliğinde giydiği siyah, derin dekolteli ve göğüs kısmı transparan elbise sosyal medyada ayrı bir tartışma başlattı.

Genç oyuncu, yaşına uygun bulunmayan elbisesinin yanı sıra derin dekoltesi nedeniyle de hedef oldu.

Etkinlikten paylaşılan fotoğrafların ardından bazı sosyal medya kullanıcılarının Brown’ın göğüsleriyle ilgili kullandığı ifadeler dakikalar içinde eleştiri yağmuruna tutuldu. Pek çok kullanıcı, özellikle genç kadın oyuncuların sürekli filtreli, estetikli vücut kalıplarına sokulması yüzünden insanların doğal kadın bedenine şaşırır hale geldiğini söyledi.

