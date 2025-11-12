Millie Bobby Brown'un Tercih Ettiği Derin Dekolteli Transparan Elbiseyle Aldığı Eleştiriler Dünya Gündeminde

Mail on Sunday’in haberine göre 21 yaşındaki oyuncu, dizide kendisine baba figürüyle yaklaşan Jim Hopper’ı canlandıran rol arkadaşı David Harbour hakkında “zorbalık ve taciz” içeren davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle resmi şikayette bulundu. Brown’ın “sayfalarca” ifade içeren bir dilekçe sunduğu, bunun üzerine de aylar süren bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Netflix tarafı iddialarla ilgili yorum yapmayı reddederken, kaynaklar Brown’ın final sezonu çekimleri sırasında sette kendi avukatıyla birlikte bulunduğunu öne sürdü. Harbour cephesinde ise eski eşi Lily Allen’ın bu süreçte oyuncuya destek verdiği konuşuluyor. Dizinin final sezonunun üç parça halinde 26 Kasım, 25 Aralık ve 31 Aralık’ta yayınlanacak olması da tüm bu iddiaları kuvvetlendirdi.