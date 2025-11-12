Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan Kendisini Çekmeyen Kameramana Hesap Sordu!
Miss Universe 2025 temsilcimiz Ceren Arslan’ın yarışma kampında kameramanla yaşadığı sorun gündeme yerleşti. Kameramanın Arslan’ı fark edince kamerayı başka yöne çevirdiği ortaya çıkarken, Arslan olayın detaylarını anlattı.
Ceren Arslan, Tayland’da yapılacak Miss Universe Güzellik Yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek isim olarak seçildi.
Şimdilerde gündemden bir an olsun düşmeyen Ceren Arslan'ın sosyal medyada bir kameramanla yaşadığı sorun dikkat çekti.
Ceren Arslan o görüntüler sonrası açıklamada bulundu:
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
