Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan Kendisini Çekmeyen Kameramana Hesap Sordu!

Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan Kendisini Çekmeyen Kameramana Hesap Sordu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
12.11.2025 - 14:19

Miss Universe 2025 temsilcimiz Ceren Arslan’ın yarışma kampında kameramanla yaşadığı sorun gündeme yerleşti. Kameramanın Arslan’ı fark edince kamerayı başka yöne çevirdiği ortaya çıkarken, Arslan olayın detaylarını anlattı.

Ceren Arslan, Tayland’da yapılacak Miss Universe Güzellik Yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek isim olarak seçildi.

21 Kasım 2025'te Bangkok'ta başlayacak yarışmanın şu anda hazırlık kampında yer alan Ceren Arslan 10 Kasım günü Atatürk için saygı duruşunda bulunarak gündeme gelmişti.

21 Kasım 2025’te Bangkok’ta başlayacak yarışmanın şu anda hazırlık kampında yer alan Ceren Arslan 10 Kasım günü Atatürk için saygı duruşunda bulunarak gündeme gelmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan, diğer ülkeler tarafından spam altında olduğunu açıklayan Ceren Arslan son olarak yarışmadaki kameramanla yaşadığı problemle gündeme geldi.

Detaylardan bahsetmiştik:

Şimdilerde gündemden bir an olsun düşmeyen Ceren Arslan'ın sosyal medyada bir kameramanla yaşadığı sorun dikkat çekti.

Ceren Arslan o görüntüler sonrası açıklamada bulundu:

