Sinan Akçıl'ın Canlı Performansı Sosyal Medyada Gündem Yarattı!
Şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl’ın sahnedeki canlı performansı sosyal medyada yayıldıktan sonra binlerce yorum aldı. Paylaşılan videoda Akçıl’ın canlı performans sırasında sesini yükseltmeye çalıştığı anlar dikkat çekerken, o anlar gündem yarattı.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Akçıl, daha önce konserlerinde yaptığı “çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim” gibi çıkışlarla gündeme gelmişti.
