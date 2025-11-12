onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sinan Akçıl'ın Canlı Performansı Sosyal Medyada Gündem Yarattı!

Sinan Akçıl'ın Canlı Performansı Sosyal Medyada Gündem Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.11.2025 - 12:35

Şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl’ın sahnedeki canlı performansı sosyal medyada yayıldıktan sonra binlerce yorum aldı. Paylaşılan videoda Akçıl’ın canlı performans sırasında sesini yükseltmeye çalıştığı anlar dikkat çekerken, o anlar gündem yarattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelin o anlara birlikte bakalım:

Akçıl, daha önce konserlerinde yaptığı “çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim” gibi çıkışlarla gündeme gelmişti.

Akçıl, daha önce konserlerinde yaptığı “çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim” gibi çıkışlarla gündeme gelmişti.

Aydilge ile bir etkinlikte bir araya gelen Sinan Akçıl'ın o anları sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü şarkıcının canlı performansı sınıfta kaldı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın