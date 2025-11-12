onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Oyuncu Özgü Namal Çocuklarıyla Birlikte Trafik Kazası Geçirdi!

Oyuncu Özgü Namal Çocuklarıyla Birlikte Trafik Kazası Geçirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.11.2025 - 12:58

Muhabironline'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre, oyuncu Özgü Namal’ın sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı. Kazanın ardından Namal ve çocukları kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Birsen Altuntaş, Özgü Namal çocuklarının geçirdiği kazaya dair detayları paylaştı.

Kaynak

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Muhabironline'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre, Özgü Namal ve çocuklarının sabah erken saatlerde trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Muhabironline'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre, Özgü Namal ve çocuklarının sabah erken saatlerde trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Kurtlar Vadisi’ndeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Özgü Namal, sonrasında uzun süre ekranlara ara vermişti. 2020’de eşini kaybettikten sonra çocuklarıyla daha sakin bir hayat yaşamaya başlayan isim sevenlerini korkuttu. 

Şimdilerde Kıskanmak dizisinde izlediğimiz Özgü Namal’ın, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

İlk aktarılan bilgiye göre, kaza sonrasında anne ve çocukları ambulansla hastaneye götürüldü; hayati tehlike olduğuna dair bir gelişme paylaşılmadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal'ın okulların tatil olmasını fırsat bilip sabah erken saatte iki çocuğu Su ve Nefes’i de yanına alarak dizi setine gitmek üzere yola çıktığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal'ın okulların tatil olmasını fırsat bilip sabah erken saatte iki çocuğu Su ve Nefes’i de yanına alarak dizi setine gitmek üzere yola çıktığı ortaya çıktı.

Beykoz yolunda, oyuncunun şoförünün kullandığı araca başka bir aracın çarptığı öğrenildi. Çarpmanın şiddetiyle araç ciddi hasar aldı ve kullanılmaz hale geldi.

Kaza sırasında hem Namal’ın hem çocukların hem de şoförün emniyet kemerlerinin takılı olduğu, bu sayede kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları ortaya çıktı. Olay yerine gelen ambulans ekibi, üçünü de kontrol amaçlı hastaneye götürdü. 

Özgü Namal’ın kaburgalarında zedelenme olduğu, bugün ve yarın çekimlerine ara vereceği öğrenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hermione Granger

Tedbir amaçlı götürülmüşlerdir de, ben asıl 2020'de eşini kaybetmiş olmasına şaşırdım ve üzüldüm. Genç yaşta dul kalmak ve çocukken anne/baba kaybetmek evre... Devamını Gör

Halil Değerli

Kaliteli insan, kaliteli oyuncu ama bahtı kara... 😢

Cemalettin Türkel

Geçmiş olsun Özgü Namal ve ailesi seviliyorsunuz.