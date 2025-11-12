Oyuncu Özgü Namal Çocuklarıyla Birlikte Trafik Kazası Geçirdi!
Muhabironline'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre, oyuncu Özgü Namal’ın sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı. Kazanın ardından Namal ve çocukları kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Birsen Altuntaş, Özgü Namal çocuklarının geçirdiği kazaya dair detayları paylaştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal'ın okulların tatil olmasını fırsat bilip sabah erken saatte iki çocuğu Su ve Nefes’i de yanına alarak dizi setine gitmek üzere yola çıktığı ortaya çıktı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tedbir amaçlı götürülmüşlerdir de, ben asıl 2020'de eşini kaybetmiş olmasına şaşırdım ve üzüldüm. Genç yaşta dul kalmak ve çocukken anne/baba kaybetmek evre... Devamını Gör
Kaliteli insan, kaliteli oyuncu ama bahtı kara... 😢
Geçmiş olsun Özgü Namal ve ailesi seviliyorsunuz.