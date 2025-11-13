Yaşam Savaşı Veren Fatih Ürek ve Doğum Gününde Hayatını Kaybeden Muazzez Abacı'nın Eski Videosu Gündem Oldu
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, 12 Kasım 2025’te, tam da 78. doğum gününde hayatını kaybetti. Bir süredir ABD’de kalp krizi ve ardından gelişen böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Abacı’nın vefat haberi menajeri tarafından duyuruldu.
Öte yandan sahne dünyasının sevilen isimlerinden Fatih Ürek de ekim ayından bu yana geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tutuluyor. Şimdilerde sevenlerini üzen iki ismin birlikte geçtiğimiz yıl kutladıkları doğum gününden görüntüleri gündem oldu.
Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı ile sahne dünyasının enerjik isimlerinden Fatih Ürek’in yıllara yayılan dostluğu, son günlerde bambaşka bir yerden konuşuluyor.
30 gündür yoğun bakımda tutulan Fatih Ürek ve geçtiğimiz gün, doğum gününde hayatını kaybeden Muazzez Abacı'yla görüntüleri ortaya çıktı.
