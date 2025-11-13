onedio
Kalben'in Derin Bacak Dekolteli Sahne Kıyafeti Sosyal Medyada Gündem Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
13.11.2025 - 10:28

Kalben, son yıllarda hem şarkıları hem de sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden biri. “Sadece”, “Yara” gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesi tarafından bilinen ismin, konserlerinden görüntüler de sık sık magazin sayfalarına yansıyor. Özellikle sahnede tercih ettiği kıyafetler, oversize takımlar, zaman zaman transparan detaylar ve dikkat çeken aksesuarlar, tarzının çok konuşulmasına neden oluyor.

Kalben yine sosyal medya gündemine tarzıyla oturdu.

İşte o anlar:

Son konserinde tercih ettiği beyaz, derin bacak dekolteli elbise, sosyal medyada kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Kalben, daha önce benzer eleştirilere karşı bedenini saklamak istemediğini, kimseye “ayıp borcu” olmadığını ve kıyafetleriyle kendini özgür hissetmek istediğini vurgulayan açıklamalar yapmıştı.

