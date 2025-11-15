Evden Çıkmak İstemediğini Söyleyen Feyyaz Yiğit'in Sözlerinde Kendini Gören X Kullanıcıları

Önce YouTube'da ardından Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü gibi filmler ve Gibi dizisiyle geniş kitlelere ulaşan, şimdi de Haluk Bilginer’le birlikte rol aldığı “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana” filmiyle gündeme gelen Feyyaz Yiğit günümüzün öne çıkan oyuncularından biri olmaya devam ediyor.

Yeni filmi için yapılan kısa bir sohbet sırasında Feyyaz Yiğit, birçok kişinin kendine yakın bulduğu “Elimden gelse evden çıkmam. Evde olduğum her an evden çıkmamaya çalışıyorum, dışarıda olduğum her an da eve gitmeye çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.