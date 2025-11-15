onedio
Evden Çıkmak İstemediğini Söyleyen Feyyaz Yiğit'in Sözlerinde Kendini Gören X Kullanıcıları

Evden Çıkmak İstemediğini Söyleyen Feyyaz Yiğit'in Sözlerinde Kendini Gören X Kullanıcıları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.11.2025 - 19:41

Sosyal hayat, kalabalıklar, bitmeyen koşturmaca… Ama bir yandan da her fırsatta “Keşke evde olsam” diye iç çeken koca bir kitle var. Feyyaz Yiğit’in bir röportaj sırasında kullandığı ifadeler aynı şekilde düşünen X kullanıcılarını bir araya getirdi!

Kendine has mizahı, tuhaf ama bir o kadar tanıdık karakterleri ve yeteneğiyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri Feyyaz Yiğit.

Kendine has mizahı, tuhaf ama bir o kadar tanıdık karakterleri ve yeteneğiyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri Feyyaz Yiğit.

Önce YouTube'da ardından Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü gibi filmler ve Gibi dizisiyle geniş kitlelere ulaşan, şimdi de Haluk Bilginer’le birlikte rol aldığı “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana” filmiyle gündeme gelen Feyyaz Yiğit günümüzün öne çıkan oyuncularından biri olmaya devam ediyor.

Yeni filmi için yapılan kısa bir sohbet sırasında Feyyaz Yiğit, birçok kişinin kendine yakın bulduğu “Elimden gelse evden çıkmam. Evde olduğum her an evden çıkmamaya çalışıyorum, dışarıda olduğum her an da eve gitmeye çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

Feyyaz Yiğit'in o sözlerinde X kullanıcıları adeta kendini gördü!

Feyyaz Yiğit'in o sözlerinde X kullanıcıları adeta kendini gördü!
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
