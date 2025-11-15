Arka Sokaklar'ın Sevilen Oyuncusu Kuruluş Orhan Dizisine Dahil Oldu!
atv’nin yeni dönem dizisi Kuruluş Orhan kadrosuna yeni bir isim katıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Arka Sokaklar’daki rolüyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna katıldı.
Kaynak:Birsen Altuntaş
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yıllarca Arka Sokaklar’daki Komiser Zeki rolüyle izlediğimiz Uğur Pektaş, Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna katıldı.
Pektaş, Arka Sokaklar sonrası oyunculuğa ara vermiş, yaklaşık iki yıl önce de tarihi dizi “Mahsusa” ile sete geri dönmüştü.
