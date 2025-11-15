onedio
Arka Sokaklar'ın Sevilen Oyuncusu Kuruluş Orhan Dizisine Dahil Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
15.11.2025 - 23:26

atv’nin yeni dönem dizisi Kuruluş Orhan kadrosuna yeni bir isim katıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Arka Sokaklar’daki rolüyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna katıldı.

Kaynak:Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/u...
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yıllarca Arka Sokaklar’daki Komiser Zeki rolüyle izlediğimiz Uğur Pektaş, Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna katıldı.

Uğur Pektaş’ın dizi için ilk başta başka bir karakter üzerinden düşünüldüğü, ancak deneme çekimlerindeki performansının çok beğenilmesi üzerine senaryoda küçük bir revizyon yapıldığı ve oyuncunun sonunda “Abdurrahman” rolüyle projeye dahil edildiği öğrenildi.

Uğur Pektaş, Kuruluş Orhan’da Orhan Bey’in sağ kolu Abdurrahman olarak karşımıza çıkacak.

Pektaş, Arka Sokaklar sonrası oyunculuğa ara vermiş, yaklaşık iki yıl önce de tarihi dizi “Mahsusa” ile sete geri dönmüştü.

