Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Öpüşme Sahnesi İtirafı Geldi

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'dan Öpüşme Sahnesi İtirafı Geldi

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci
15.11.2025 - 15:46

Televizyonun reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in Kaya Albora'sı Atakan Özkaya, Gel Konuşalım programına konuştu. Burada yakınlaşma ve öpüşme sahnelerini nasıl çektiklerini anlatan Özkaya, ayrıca öpüşme sahnelerinde çok güldüğünü itiraf etti.

KAYNAK: Gel Konuşalım/ TV8

Buradan izleyebilirsiniz:

Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir'de Kaya'yı canlandıran Atakan Özkaya, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'a konuk oldu.

Kanal D'nin reytingleri altüst eden dizisi Uzak Şehir'de Kaya'yı canlandıran Atakan Özkaya, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'a konuk oldu.

Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sorularını yanıtlayan Atakan Özkaya, dizideki yakınlaşma sahneleri hakkında da konuştu. Çekimler esnasında çok güldüğünü belirten Özkaya, Ece Erken'in 'Yakınlaşma, öpüşme sahnelerinde güldüğün oluyor mu?' sorusuna samimiyetle yanıt verdi. Özkaya, partneriyle yakınlaşınca hemen gülmeye başladığını itiraf etti.

Esra Demirci
