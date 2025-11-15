onedio
Reytinglerde Uzak Şehir'i Solladı, Haftanın En Çok İzlenen Dizisi Oldu!

Reytinglerde Uzak Şehir'i Solladı, Haftanın En Çok İzlenen Dizisi Oldu!

Uzak Şehir Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2025 - 12:32

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta en çok izlenen dizi oluyor. TRT'nin yeni dizisi Uzak Şehir'i reytinglerde solladı. Peki, haftanın en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta reyting rekorunu katlayarak haftanın en çok izlenen dizisi oluyor.

Uzak Şehir'in aylardır hem pazartesi akşamının hem haftanın en çok izlenen dizisi olması artık alışılmış bir durum olurken sevilen dizinin zirvedeki yeri değişti. TRT'nin yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, AB kategorisinde aldığı reytingle Uzak Şehir'i geçti.

Taşacak Bu Deniz, reytinglerde Uzak Şehir'i geçerek haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

Taşacak Bu Deniz, 6. bölümüyle tüm kategorilerde 1. dizi oldu. Ayrıca AB kategorisinde aldığı 12.14 reyting oranıyla 11.33 oran yakalayan Uzak Şehir'i geçti.

Bakalım Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir'i tüm kategorilerde geçebilecek mi?

