Reytinglerde Uzak Şehir'i Solladı, Haftanın En Çok İzlenen Dizisi Oldu!
Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta en çok izlenen dizi oluyor. TRT'nin yeni dizisi Uzak Şehir'i reytinglerde solladı. Peki, haftanın en çok izlenen dizisi hangisi oldu?
Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, her hafta reyting rekorunu katlayarak haftanın en çok izlenen dizisi oluyor.
Taşacak Bu Deniz, reytinglerde Uzak Şehir'i geçerek haftanın en çok izlenen dizisi oldu.
