MasterChef'te Korkutan Kaza: Yarışmacı Sümeyye'nin Yüzüne Kestane Patladı
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde korkutan bir kaza gerçekleşti. Yarışmacılardan Sümeyye, kestane ayıklarken pişirdiği kestanelerden biri aniden yüzüne doğru patladı. Kaza geçiren Sümeyye çok korkuturken Danilo Şef'ten yarışmacının durumu hakkında açıklama geldi.
MasterChef'te yarışmacılardan Sümeyye'nin başına korkutan bir kaza geldi.
