MasterChef'te Korkutan Kaza: Yarışmacı Sümeyye'nin Yüzüne Kestane Patladı

MasterChef'te Korkutan Kaza: Yarışmacı Sümeyye'nin Yüzüne Kestane Patladı

14.11.2025 - 23:19

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde korkutan bir kaza gerçekleşti. Yarışmacılardan Sümeyye, kestane ayıklarken pişirdiği kestanelerden biri aniden yüzüne doğru patladı. Kaza geçiren Sümeyye çok korkuturken Danilo Şef'ten yarışmacının durumu hakkında açıklama geldi.

Buradan izleyebilirsiniz:

MasterChef'te yarışmacılardan Sümeyye'nin başına korkutan bir kaza geldi.

MasterChef'te yarışmacılardan Sümeyye'nin başına korkutan bir kaza geldi.

Yemek hazırlarken kestane ayıklayan Sümeyye'nin yüzüne doğru bir anda pişmiş kestanelerden biri patladı. Genç yarışmacı ne olduğunu anlayamazken diğer yarışmacılar panik içerisinde Sümeyye'nin yardımına koştu.

Sümeyye, yemeğini yarıda bırakıp sağlık ekiplerinin yanına giderken Danilo Şef birkaç dakika sonra Sümeyye'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 

Danilo Şef, 'Doktorla konuştum. Sümeyye'nin durumu kritik değil ama biraz daha arkada bir küçük müdahale olması gerekiyor' açıklamasında bulundu.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
