onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Şerbo Kaosu Bitmiyor: Doğukan Güngör'den Sıla Türkoğlu'na Göndermeli Tweet

Şerbo Kaosu Bitmiyor: Doğukan Güngör'den Sıla Türkoğlu'na Göndermeli Tweet

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2025 - 13:03

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 4 ayrılık yaşandı. Emrah Altıntoprak, Sıla Türkoğlu, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, diziye veda etti. Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, final sahnesinin hemen ardından partneri Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı. Bu hamlenin ardından Doğukan Güngör'den göndermeli  paylaşım gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar bitse de kaos bitmek bilmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar bitse de kaos bitmek bilmiyor.

Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isimler oldu. Emrah Altıntoprak'ın partneri Feyza Civelek'i takipten çıkması henüz gündem düşmüşken Sıla Türkoğlu'ndan da aynı hamle geldi. Türkoğlu, dizinin final sahnesinin hemen ardından önce 4 yıllık partneri Doğukan Güngör'ü ardından ise Feyza Civelek'i Instagram'dan takipten çıktı.

Sıla Türkoğlu'nun bu hamlesinin ardından Şerbo'nun Fatih'i Doğukan Güngör'den yanıt gecikmedi. Doğukan Güngör, X hesabından eski partnerine göndermeli bir tweet yayınladı.

Sıla Türkoğlu'nun Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkmasından burada bahsetmiştik:

İşte Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu'na göndermeli tweeti:

İşte Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu'na göndermeli tweeti:

Doğukan Güngör'e gelen tepkiler de burada:

Doğukan Güngör'e gelen tepkiler de burada:

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın