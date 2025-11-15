Şerbo Kaosu Bitmiyor: Doğukan Güngör'den Sıla Türkoğlu'na Göndermeli Tweet
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 4 ayrılık yaşandı. Emrah Altıntoprak, Sıla Türkoğlu, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, diziye veda etti. Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, final sahnesinin hemen ardından partneri Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı. Bu hamlenin ardından Doğukan Güngör'den göndermeli paylaşım gecikmedi.
Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar bitse de kaos bitmek bilmiyor.
İşte Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu'na göndermeli tweeti:
Doğukan Güngör'e gelen tepkiler de burada:
