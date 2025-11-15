onedio
Şerbo'daki Son Set Gününde Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu'na Veda Etmediği Ortaya Çıktı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2025 - 14:33

Kızılcık Şerbeti setinde kaos dinmek bilmiyor. Sıla Türkoğlu diziye veda eder etmez Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkmıştı. Ardından Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'na göndermeli bir tweet paylaştı. Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin son set gününden bir video yayınlandı. Diziden ayrılan oyunculara veda edilen videoda Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu'na veda etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor, ayrılan oyuncular kalanları takipten çıkıyor.

Sıla Türkoğlu, diziden ayrılır ayrılmaz Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı. Bu gelişmenin ardından ise Doğukan Güngör, X hesabından Sıla Türkoğlu'na göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasındaki gerginlik söz konusu gelişmelerle ifşa olurken şimdi de Kızılcık Şerbeti'ndeki son set gününün görüntüleri ortaya çıktı. Emrah Altıntoprak, Sıla Türkoğlu, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Ece İrtem'e veda edilen videoda Doğukan Güngör'ün 4 yıllık partneri Sıla Türkoğlu'yla vedalaşmadığı göze çarptı.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
