Şerbo'daki Son Set Gününde Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu'na Veda Etmediği Ortaya Çıktı!
Kızılcık Şerbeti setinde kaos dinmek bilmiyor. Sıla Türkoğlu diziye veda eder etmez Feyza Civelek ve Doğukan Güngör'ü takipten çıkmıştı. Ardından Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'na göndermeli bir tweet paylaştı. Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin son set gününden bir video yayınlandı. Diziden ayrılan oyunculara veda edilen videoda Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu'na veda etmemesi dikkatlerden kaçmadı.
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor, ayrılan oyuncular kalanları takipten çıkıyor.
