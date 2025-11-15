onedio
TRT Dizisi Uzak Şehir'i Geçecek: 14 Kasım Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.11.2025 - 11:10

14 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar ve Ben Onun Annesiyim dizilerinin yayınlandığı 14 Kasım Cuma günü reyting sonuçlarına TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi damga vurdu. Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de reyting oranını 2 puan birden arttırdı. Ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'ndeki düşüş devam ediyor.

İşte, 14 Kasım Cuma Reyting Sonuçları...

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği 14 Kasım Cuma günü, NOW'ın Ben Onun Annesiyim dizisi final bölümünü yayınladı. 

Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ayrıldığı Kızılcık Şerbeti, reytinglerdeki düşüşüne devam etti. Taşacak Bu Deniz ise üç kategoride de iddiasını sürdürdü.

TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bir reyting rekoruna imza attı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde 2 puan birden arttırarak kendi rekorunu kırdı.

14 Kasım Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 12.46 (1)

AB:12.14 (1)

ABC: 12.30 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.38 (3)

AB: 5.94 (3)

ABC: 7.06 (2)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.44 (4)

AB: 2.52 (8)

ABC: 3.23 (7)

Ben Onun Annesiyim

TOTAL: 1.65 (22)

AB: 1.53 (17)

ABC: 1.41 (22)

