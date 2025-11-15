TRT Dizisi Uzak Şehir'i Geçecek: 14 Kasım Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği 14 Kasım Cuma günü, NOW'ın Ben Onun Annesiyim dizisi final bölümünü yayınladı.

Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ayrıldığı Kızılcık Şerbeti, reytinglerdeki düşüşüne devam etti. Taşacak Bu Deniz ise üç kategoride de iddiasını sürdürdü.

TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bir reyting rekoruna imza attı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde 2 puan birden arttırarak kendi rekorunu kırdı.