TRT Dizisi Uzak Şehir'i Geçecek: 14 Kasım Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
14 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar ve Ben Onun Annesiyim dizilerinin yayınlandığı 14 Kasım Cuma günü reyting sonuçlarına TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi damga vurdu. Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de reyting oranını 2 puan birden arttırdı. Ayrılıkların yaşandığı Kızılcık Şerbeti'ndeki düşüş devam ediyor.
İşte, 14 Kasım Cuma Reyting Sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14 Kasım Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın